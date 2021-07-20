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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تطهير الرشاح مطلب أهالي قرية ميت سهيل في الشرقية حفاظا على صحتهم

صدى البلد

يشكو أهالي قرية ميت سهيل هي إحدى القرى التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية ، من حالة الإهمال والتجاهل من قبل المسئولين، بسبب تراكم القمامة والحيوانات النافقة التي أصبحت تمثل مصدر تهديد خطير لأبناء المنطقة والمتمثلة في الرشاح المتواجد داخل الكتله السكانية.


وقال المواطن عمرو الجزار في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس" الذي يقدمها موقع صدى البلد، إن الرشاح تحول إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الرشاح ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة حيث إنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية، وسبق أن توفى أحد الأطفال بها وسط صمت كامل من المسئولين .
 

وأضاف: “الرشاح يقع في وسط بيوت وعمارات سكنية، يقطنها مواطنون محرومون من العيش في ظروف بيئية صحية”.

وأكمل أنه حتى فى حالة قيام أجهزة الري بتطهير مجرى الرشاح ، فإن ذلك لا ينهى المشكلة، بل يؤدى إلى تفاقم مأساة الأهالي، نظرًا لقيام معدات التطهير بإلقاء المخلفات على جانبي الرشاح ، مما يتسبب في زحف أعداد كبيرة من الزواحف والقوارض إلى شوارع القرية".


وناشد المسئولون بسرعة التدخل وادراج الرشاح في خطة التغطية  بالمحافظة، وتطهيره بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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