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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تكريم السيسي لـ أخيه.. أحمد حسن يكشف شعوره بعد رحيل شقيقه

صدى البلد

تناول برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعضو البرنامج الرئاسي الراحل محمد حسن بدرع مبادرة حياة كريمة.

 

فيما عبر أحمد حسن أحمد شقيق الراحل محمد حسن، في مداخلة هاتفية عن عميق تقديره وفرحته بالتكريم، مؤكدا أن التكريم جعله يشعر بالفخر والفرحة الكبيرة، وخاصة أنه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف أحمد حسن شقيق الراحل محمد حسن، أنه الراحل اخي الكبير، وهو عايش في قلوبنا على طول وكان خدوم جدا في محيط المنطقة التي يعيش فيها وفي المحافظة والتكريم فرحنا وفخورون به جدا.

 

فيما قال الشاب السيناوي جبريل فتيح جبلي المُكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر مبادرة حياة كريمة باستاد القاهرة الرياضي  في اتصال تليفوني بموقع " صدي البلد " الاخباري :" الرئيس السيسي هو الأب الحنون الذي يشجع الجميع  من أجل التنمية ورفعة هذا الوطن "  مشيرا إلي أنه فوجئ بالتكريم ولم يكن يعلم به.

 

وأضاف فتيح أنه عمل في البرنامج الرئاسي  وبرنامج حياة كريمة والذي تمثل في جنوب سيناء بتنظيم قوافل المعونات والمساعدات في الوديان الجبلية ومدن جنوب سيناء.  وأضاف فتيح أنه يهدي التكريم  لكل شاب اجتهد من أجل رفعة وطنه  وساعد الناس والمجتمع .


وهنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي صفحته الشاب جبريل فتيح بهذا التكريم  ضمن فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي لحياة كريمة  لتنمية  قري الريف المصري .


و الشاب جبريل فتيح هو منسق حياة كريمة بمحافظة جنوب سيناء  وأمين شباب حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء  وخريج البرنامج الرئاسي  لتأهيل الشباب للقيادة.

 
وقام بتنسيق برنامج حياة كريمة والتنسيق مع الشركات للقوافل المساعدات وشارك أيضا في الإعداد والتنظيم لحفل انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي لحياة كريمة لتنمية قري  الريف المصري .


الشاب جبريل فتيح حاصل علي كلية السياسة والاقتصاد  وحاصل علي ماجستير  وقام بتسجيل رسالة الدكتوراة  ويعتبر نموذجا ناجحا لشباب جنوب سيناء .

 

وهنأت مواقع التواصل الاجتماعي الشاب جبريل فتيح بهذا التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر تكريما لكل شاب سيناوى اجتهد من أجل رفعة وطنه .


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عبد الفتاح السيسي أحمد حسن حياة كريمة

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