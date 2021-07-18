الرئيس الأمريكي: نستلهم روح مانديلا في دعمنا للمساواة والحوار السلمي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، استلهام روح الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا في الدعم الأمريكي الثابت للمساواة والحوار السلمي واحترام سيادة القانون.



وقال بايدن -في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمانديلا- إن الزعيم الإفريقي الراحل -الذي كان أول رئيس ينتخب من جميع مواطني بلاده من جميع الأعراق- حارب الفصل العنصري، واستُحدث في ظل حكمه دستور ديمقراطي جديد، لجميع أبناء الشعب في جنوب أفريقيا، وأظهر للعالم قوة القيادة التي وضعت كرامة الإنسان فوق كل شيء.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ينضم إلى جميع من يحتفلون اليوم بتكريم ذكرى الزعيم مانديلا وإرثه عالميا، ووقوفه إلى جانب العدل والسلام والديمقراطية، بما سمح له برأب الجسور وتجاوز الانقسامات التي تفتت الشعوب.



وتابع بايدن: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، نكرم ذكرى نيلسون مانديلا، ورؤيته لأفريقيا ولعالم أكثر إشراقا".