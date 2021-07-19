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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

طلب الفنان أحمد زاهر، من الجمهور الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، لتتحسن حالتها الصحية.

كتب أحمد زاهر، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “الف مليون سلامه عليكي يا ياسمين ربنا يشفيكي و يعافيكي و تقومي بالف سلامه لولادك و جوزك و جمهورك كله”.

 

وتابع قائلاً: “ان شاء الله بحق الايام المفترجه دي هاتبقي زي الفل بندعيلك كل لحظه و ان شاء الله ربنا يستجيب لدعانا ياااااااااااااااارب”.

أحمد زاهر يشارك صورة من كواليس فيلمه الجديد الفارس

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يذكر أن حرص الفنان أحمد زاهر علي مشاركة جمهوره صورا جديدة برفقة أبطال فيلم الفارس، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد زاهر بصحبة النجم حسين فهمي وإيمان العاصي وباميلا الكيك وكتب:" من كواليس الفيلم #النجم #حسين_فهمي #ايمان_العاصي #باميلا_الكيك #فيلم #فارس #قريبا يارب التوفيق و النجاح من عندك يارب".
 

فيلم "الفارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضي وحقق نجاحا كبيرا.
 

احمد زاهر الفنان أحمد زاهر ياسمين عبد العزيز الفيسبوك ياسمين الفارس

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