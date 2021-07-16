أخويا بجد.. أحمد زاهر يرد على تصريحات نضال الشافعي في "صدى البلد"

خاص لصدى البلد

قال النجم أحمد زاهر، في تصريح خاص ردا على تصريحات النجم نضال الشافعي خلال ندوته مع موقع “صدى البلد”.

وقال أحمد زاهر: "أشكر نضال الشافعي على كلامه فهو ممثل جامد وجميل واخويا بجد".

وأضاف أحمد زاهر ": الكلام ده ميطلعش غير من الناس اللي معدنها طيب وجميل ونضال بالطبع شخص جميل ومحترم ".

واختتم أحمد زاهر :" نضال الشافعي صديق واخ وممثل رائع واللي في قلبه بيقوله مش بيخبيه".

نضال الشافعي يتحدث عن كواليس تعامله مع الفنان أحمد زاهر في فيلم "زنزانة ٧":



وكان الفنان نضال الشافعي قد تحدث خلال ندوته في موقع صدى البلد عن كواليس تعامله مع الفنان أحمد زاهر في فيلم "زنزانة ٧".

وقال نضال الشافعي:"عندما كنت مع احمد زاهر في فيلم " زنزانة 7" كان هناك مبارة تمثيلية كبيرة ومنافسة".

أضاف نضال الشافعي:" أحمد زاهر غول تمثيل ممثل مرعب في التمثيل ، وبالتالي فمشاركتنا كانت كالمباراة مش هاتقدر مثلا تنسب المكسب ل شحص معين.



تابع نضال الشافعي :" الناس بدأت تفهم دلوقتي كل حاجة من كم التمثيل؛ فمثلا مسلسل القاهره كابول ؛ تقول ياخرابي ده في كميه تمثيل ،قأصبح لدينا جمهور لديه وعي كبير :".



حل النجم نضال الشافعي ضيفا على موقع صدى البلد في ندوة خاصة لتكريمه عن آخر أعماله الفنية وهو مسلسل " هجمة مرتدة " و"الاختيار ٢" الذي تم عرضهما في رمضان الماضي .

وتحدث نضال عن كواليس مشاركته ضيف شرف في مسلسل " الاختيار ٢" ؛ كما تحدث عن نجاح دوره في مسلسل " هجمة مرتدة" وعن التعاون مع النجم أحمد عز .



كما تحدث نضال عن مشاركته في السينما من خلال فيلم "أولاد زهرة".

وكان الفنانون نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وشريف الغريب، وعدد آخر من النجوم، يواصلون تصوير مشاهدهم في فيلم «أولاد زهرة»، للمخرج معتز حسا وذلك بمنطقة جاردن سيتي .

وكان تصوير فيلم «أولاد زهرة»، انطلق تصويره منذ شهر، على أسطح عمارات جاردن سيتي، ومن المُقرر الانتهاء من تصويره بشكلٍ نهائي قريبا.

الفيلم يدور حول التمسك بالأصول والجذور، من خلال أسرة مصرية، تحاول «وفاء» الشقيقة الكبرى التي تحاول جاهدة طوال الوقت الحفاظ على أشقائها وانتماءهم لأرضهم وبلدهم ولقريتهم، فمن بين أشقاءها، شاب صغير من متلازمة دوان يبلغ من العمر 15 عامًا.

فيلم «أولاد زهرة» من بطولة نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وهالة فاخر، وجمال فؤاد، ومحمد درويش، وشريف الغريب، ومريم بحراوي،، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج معتز حسام، ومخرج منفذ جمال شاكر، ومدير تصوير مارك عوني، وتصوير فوتوغرافي جاد عبد ربه وإشراف عام شريف الغريب.