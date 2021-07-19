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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حقيقة وفاة محمد السعدني.. تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

الفنانة ياسمين عبد
الفنانة ياسمين عبد العزيز

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

اللهم اشفيها| دنيا سمير غانم تدعو لـ ياسمين عبد العزيز.. شاهد
 

دعت الفنانة دنيا سمير غانم، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تمر بوعكة صحية، ونشرت صورة لها عبر خاصية إستوري بموقع إنستجرام .

حنان ترك تطلب الدعاء لـ دلال عبد العزيز وياسمين عبد العزيز
 

حرصت الفنانة حنان ترك، على الدعاء لكل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة دلال عبد العزيز، حتى تتحسن حالتهما الصحية.

تشابه أسماء.. إيهاب فهمي ينفي وفاة الفنان الشاب محمد السعدني

نفى الفنان إيهاب فهمي، وفاة الفنان الشاب محمد السعدني، حيث تداول رواد السوشيال ميديا خبر وفاته بالخطأ عن طريق تشابه اسماء.

 

ما احوج المريض إلى الدعاء.. أحمد حلمي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

حرص الفنان أحمد حلمي، على طلب الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز.

كتب أحمد حلمي، من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”: “ما احوج المريض الي دعاء لا يملك ان يطلبه".

حسين الجسمي يطرح حجة قلب عبر اليوتيوب.. فيديو

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة عبر القناه الرسمية بعنوان “حجة قلب” وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

مفيش أجمل من الصديق الوفي.. رسائل متبادلة بين رامي صبري وتامر حسين
 

حرص الشاعر تامر حسين، على مواساة الفنان رامي صبري، في وفاة شقيقة كريم صبري، وذلك من خلال منشور عبر الفيسبوك.

كتب الشاعر تامر حسين، :"صديقي وأخي الغالي رامي صبري، أنا عارف زعلك وحُزنك على كريم الله يرحمه  ويعوضكم بكُل الخير  وعايزك  تهرب من زعلك ده بالشغل  والنجاح".

أنا جيت الدنيا عشان أدلع .. فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا بفيديو لها | شاهد

طمأنت  الفنانة فيفي عبده ،  جمهورها على صحتها وشفاؤها من الأزمة الصحية التي تعرضت لها فى نهاية عام 2020 ونشرت فيديو لها من  الساحل الشمالى وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة " إنستجرام ".

 

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