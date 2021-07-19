حنان ترك تطلب الدعاء لـ دلال عبد العزيز وياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة حنان ترك، على الدعاء لكل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة دلال عبد العزيز، حتى تتحسن حالتهما الصحية.

كتبت حنان ترك، عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: “اللهم إنه يوم عرفه يوم إستجابة الدعاء ونزول الرحمات ..اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .. اللهم إستجب دعائنا ”.

وتابعت قائلة :"واشف أحبابي دلال عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وعافهم واعف عنهم وردهم إلينا وإلى أسرهم وأحبابهم في أتم صحة وعافية يارب العالمين".



يذكر أن نشرت حنان ترك مقطع فيديو لها عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام، تظهر فيها وهي ترتدي المايوه الشرعي وتقضي عطلتها الصيفية مع أبنائها في أحد الألعاب المائية ، وهو ما جعل متابعيها يعاودون نشر الصور والفيديو لدعم حنان ترك وفكرة المايوه الشرعي التي تلاقى هجوماً واسعاً باستمرار .