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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين: اللحوم متوفرة للغاية والأسعار مثل العام الماضي .. فيديو

التموين اللحوم متوفرة
"التموين" اللحوم متوفرة بطريقة غير عادية والأسعار نفس أسعا

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن وزارة التموين وضعت خطة محكمة لعيد الأضحى المبارك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع منافذها، موضحًا انه جرى ضخ 8 آلاف رأس ذبيحة سوداني بـ85 جنيها،ان سعرها أقل من السوق بـ15 جنيها، وضخ 10 آلاف رأس ذبيحة ضاني مذبوحة بـ95 جنيها، وكميات كبيرة من الضأن البلدي بـ125 جنيها.


وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن سعر اللحوم البرازيلي 65 جنيها، وجرى ضخ الخراف الحية من خلال 39 شادرا على مستوى الجمهورية بـ65 جنيها، كما يجرى التنسق الكامل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والشركة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التضامن.

 نفس أسعار العام الماضي


واردف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: "اللحوم متوفرة بطريقة غير عادية والأسعار هي نفس أسعار العام الماضي دون زيادة طبقا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات وزير التموين بعدم زيادة الأسعار عن العام الماضي، والمواطن راضٍ بشكل كامل على اللحوم والأسعار التي طرحت بها في السوق المصري". 

وتابع خليل، قائلا "نطبق الرقابة الصارمة على السوق لمراقبة اللحوم المعروضة، فنحن نتأكد من الجودة والأختام، وحملاتنا مستمرة ويجب أن تكون هذه اللحوم مذبوحة داخل مجازر حكومية وحاصلة على الختم المناسب، ونراقب أيضا طرق العرض والتداول في السوق المصري، ويجب أن تكون اللحوم معروضة وفقا للمواصفات المصرية القياسية"

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اللحوم التموين التجارة الداخلية الصناعات الغذائية وزارة التموين

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