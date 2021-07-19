وزير الرياضة يكرم حاتم قنديل بعد رحلته من أسوان إلى دمياط بالقارب

كرم د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس حاتم قنديل بطل مصر في التجديف الذي استطاع أن يحطم الرقم القياسي التجديف من خلال رحلته من اسوان والتى بدأت أول شهر يونيو وانتهت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير لكل من الدكتور عمرو نورى رئيس اتحاد التجديف والمهندس حاتم قنديل .



واكد أشرف صبحي أن الوزارة حريصة على رعاية ودعم كافة المبادرات الشبابية في المجالات المختلفة وخاصة الرياضية منها.



مشيرا إلى أنه تابع رحلة حاتم قنديل من أسوان إلى دمياط كونها أحد أهم المبادرات الشبابية الرياضية التي جاءت في ضوء الاحتفالات بثورة 30 يونيو المجيدة بهدف الترويج للعديد من المبادرات القومية فصلا عن أهميتها في الترويج للسياحة المصرية وتشجيع الشباب على إطلاق مبادراتهم المجتمعية والتنموية والرياضية لخدمة المجتمع المصرى .



وأضاف وزير الرياضة أن الإنجازات والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا في شتي المجالات وكان الشباب هم المستفيد الأول منها شجعت شباب مصر على إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتنفيذ مبادراتهم التنموية وهو الأمر الذي تحرص الوزارة على دعمه بشكل مستمر من خلال توفير كافة الإمكانات المادية واللوجستية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.



من جانبه وجه د. عمرو نورى رئيس اتحاد التجديف الشكر والتقدير لوزير الشباب على تكريمه لقنديل ودعمه للاعب طوال الفترة الماضية وخلال رحلته لكسر الرقم القياسى مؤكدا ان الوزير ساهم فى تذليل كافة العقبات التى واجهت اللاعب خلال رحلته خاصة فى الأماكن الصعبة.



فيما ابدى حاتم قنديل سعادته بالتقدير والتكريم والحفاوة التى وجدها من وزير الرياضة الذى دعمه فى رحلته مؤكدا ان هذا التكريم يدفعه الى مزيد من الرحلات لضرب وكسر كافة الأرقام القياسية.