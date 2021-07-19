44 تعد على الاراضي الزراعية .. وإزالتها بالكامل خلال إجازة عيد الأضحى

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي حدثت أمس الاحد 18 يوليو وعددها 44 حالة وذلك وفقاً للتقرير الذي تلقاه من د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.



و أشارالتقرير الى انه تم إزالة جميع حالات التعدى بالكامل بالتعاون والتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات.



اكدت وزارة الزراعة عدم التهاون في التعدى على الأراضي وتحذر المواطنين من ذلك حيث يتم إزالة أي تعديات في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية .



كما أشارت الوزارة فى بيانها إلى ضرورة استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية.