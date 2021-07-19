تجنب هذه العادات..نصائح القومي البحوث لمرضى ضغط الدم والسكر وكبار السن في عيد الأضحي

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إنه بالنسبة لمرضى السكر فإن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يرتبط بعديد من المشاكل الصحية بما في ذلك مرضى السكر من النوع الثاني وينصح بتناول 70 جراما أو أقل من اللحوم الحمراء يوميا، بينما بالنسبة لكبار السن والذين تقل عندهم كفاءة الجهاز الهضمي مراعاة تناول كمية بسيطة من اللحوم في حدود 50 جراما من لحم الرقبة والظهر ويفضل اللحم المسلوق جيدا.

مرضى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

وأضاف "حسونة" ، أنه يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول عدم الإفراط في تناول اللحم الضأن والكبد والمخ خلال فترة عيد الاضحى ، وبالنسبة لمرضى النقرس والكلى يجب عليهم خفض كمية البروتين التي يتناولونها، حتى لا يتم إجهاد الكلى وعدم زيادة حمض البوليك في الدم، أما مرضى الكبد فيسمح لهم بكمية قليلة في حدود 50 جراما.

وأشار إلى انه تعتبر اللحوم الحمراء من اغنى المصادر الغذائية بالبروتين الكامل ذي القيمة الغذائية العالية، كما تحتوى اللحوم الحمراء على العناصر المعدنية مثل الحديد والزنك والفوسفور وفيتامينات (ب) والعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم وتعمل اللحوم على نمو عضلات الجسم المختلفة وتحسين كفاءتها كما تعمل على تدعيم جهاز المناعة.

لحوم الجاموس والأبقار أفضل من الناحية الصحية

وكان قد قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، أنه بالتزامن مع أقتراب عيد الأضحى لابد من ذكر أنه تعتبر لحوم الجاموس والأبقار أفضل من الناحية الصحية، نظراً لسهولة طهويها وهضمها وقلة محتواها من الدهون وتعتبر لحوم الجمال ذو المحتوى الأقل في نسبة الدهون وهى من اللحوم الحمراء المرتفعة البروتين ويفضل لحم الجمال الأصغر سنا.

وأضاف "حسونه" أنه تبلغ السعرات الحرارية لكل 100جرام من لحوم البقر 240 سعر حرارى بينما تعطى قطعة من اللحم الضأن حوالى 280سعر حرارى,االكبد 136 سعر حرارى , الكلاوى 131 سعر حرارى.