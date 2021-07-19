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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تحذير من كارثة.. العراق يسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا خلال يوم

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز"، قالت وزارة الصحة العراقية، إنه تم تسجيل 9883 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أمس الأحد، مقابل تماثل 8278 حالة جديدة للشفاء، و 63 حالة وفاة.

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وأشارت وزارة الصحة العراقية إلى تلقي 33318 شخصا للقاح كورونا في يوم واحد.

وحذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، من خطورة الوضع الوبائي في البلاد، مشيرة إلى أن العراق مقبل على كارثة وبائية.

وقالت ربى فلاح حسن، عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة في تصريحات لقناة "روسيا اليوم" ن "التزايد كبير منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم، لذلك دخلت البلاد بموجة ثالثة وهي الأسرع والأشد، وهذا بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس".

وأضافت: "لدينا القدرة الاستيعابية لاستيعاب أعداد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا لكن لكل نظام صحي قدرة استيعابية محددة وستتأثر بارتفاع أعداد المصابين".

وتابعت حسن: "نحن مقبلون على كارثة وبائية في حال بقي المواطن غير ملتزم بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا فهذه مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الوزارة فقط، وعلينا جميعا منع تفشي هذا الوباء أو ظهور سلالات جديدة".

وبعد انتشاره الواسع حول العالم، حط متحور دلتا رحاله في العراق أيضا، حيث أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي، عن حالات إصابة بمتحور دلتا لفيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "قياسا بالأسابيع الماضية السابقة، تضاعفت الإصابات بالفيروس بشكل كبير، وتم رصد إصابات بمتحور دلتا".

وأضاف: "قمنا مؤخرا بعدة فحوصات مخبرية دقيقة، ظهر على إثرها وجود إصابات بمتحور دلتا في إقليم كردستان، بين المصابين بفيروس كورونا المستجد ".

وأردف وزير الصحة سامان برزنجي: "تمكنا من تأمين الأجهزة المخبرية الخاصة بالكشف عن متحور دلتا، حيث لا يتوفر في العراق، اختبار متحور دلتا سوى في إقليم كردستان".

وحذر من أن متحور دلتا، سريع العدوى، داعيا المواطنين لحماية أنفسهم باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية.

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