سعد نبيهة.. كيف عاشت الشخصية الاسطورية المجهولة في خيال جيل كامل

هل تتذكر عندما تفاجأت بانه لا توجد شخصية على الغطلاق تُدعى “سعد نبيهة”.. انها صدمة أطاحت بكثير من خيالات الطفولة وذكريات العيد وبهجة الخيالات التي طالما رسمت صورًا كثيرة لشخصية أسطورية ملهمة تحمل لنا سعادة مفرطة في العيد إسمها “سعد نبيهة”

أغنية أهلًا بالعيد

الفنانة الجميلة صفاء أبو السعود كانت ولا زالت تصدح كل مناسبة في عيد الفطر والاضحى بكلمات اغنيتها الخالدة أهلا أهلا بالعيد .. مرحب مرحب بالعيد .. العيد فرحة وأجمل فرحة، بتجمع شمل قريب وبعيد . سعدنا بيها ( سعد نبيهة ) بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد.

الاغنية من كلمات الشاعر الغنائي العبقري عبد الوهاب محمد، ومن ألحان جمال سلامة، وتعتبر أيقونة احتفالية لدى المصريين بعيد الأضحى والفطر.

سعد نبيهة !

لم يكن يتوقع مؤلف الاغنية أن تتحول تركيبة الكلمات التي استخدمها ( سعدنا بيها ) في اللغة العامية المصرية إلى معنى آخر ولغة أخرى على السماع، ليتحول الوصف والشعور بالفرحة والسعادة إلى شخص يعيش في خيالات الملايين دون معرفة ماهيته.

سعد نبيهة، تحول إلى مجهول يحمل السعادة، ويدخل السرور على كل الأطفال خاصة جيل التسعينات، حتى يكبر الاطفال ويفسرون المعاني بشكل اوضح ليصطدموا بعد وجود سعد نبيهة من الاساس.

ماذا قالت عنه صفاء ابو السعود ؟

تحكي صفاء أبو السعود في احد حواراتها عن أغنية اهلا بالعيد، فتقول انها كانت قلقة بشأن تلك الاغنية خوفًا من مقارنتها بأغنية ياليلة العيد لام كلثوم، لكنها تشجعت بسبب تعاونها مع جمال سلامة وعبد الوهاب محمدن وأطلقت الأغنية التي حققت نجاحا كبيرًا.

وبسؤالها من هو سعد نبيهة ؟ ضحكت الفنانة صفاء أبو السعود وقالت “ اللي يقولنا هو مين سعد نبيهة، الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد”، وأوضحت ان كلمات الأغنية أصلها “سعدنا بيهة” واختلط الامر على الكثيرين، وتساءلوا من هو سعد نبيهة وربما كان ذلك سببًا غضافيًا في نجاح الاغنية.