عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سعد نبيهة.. كيف عاشت الشخصية الاسطورية المجهولة في خيال جيل كامل

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

هل تتذكر عندما تفاجأت بانه لا توجد شخصية على الغطلاق تُدعى “سعد نبيهة”.. انها صدمة أطاحت بكثير من خيالات الطفولة وذكريات العيد وبهجة الخيالات التي طالما رسمت صورًا كثيرة لشخصية أسطورية ملهمة تحمل لنا سعادة مفرطة في العيد إسمها “سعد نبيهة”

أغنية أهلًا بالعيد

الفنانة الجميلة صفاء أبو السعود كانت ولا زالت تصدح كل مناسبة في عيد الفطر والاضحى بكلمات اغنيتها الخالدة أهلا أهلا بالعيد .. مرحب مرحب بالعيد .. العيد فرحة وأجمل فرحة، بتجمع شمل قريب وبعيد . سعدنا بيها ( سعد نبيهة ) بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد.

الاغنية من كلمات الشاعر الغنائي العبقري عبد الوهاب محمد، ومن ألحان جمال سلامة، وتعتبر أيقونة احتفالية لدى المصريين بعيد الأضحى والفطر.

سعد نبيهة !

لم يكن يتوقع مؤلف الاغنية أن تتحول تركيبة الكلمات التي استخدمها ( سعدنا بيها ) في اللغة العامية المصرية إلى معنى آخر ولغة أخرى على السماع، ليتحول الوصف والشعور بالفرحة والسعادة إلى شخص يعيش في خيالات الملايين دون معرفة ماهيته.

سعد نبيهة، تحول إلى مجهول يحمل السعادة، ويدخل السرور على كل الأطفال خاصة جيل التسعينات، حتى يكبر الاطفال ويفسرون المعاني بشكل اوضح ليصطدموا بعد وجود سعد نبيهة من الاساس.

ماذا قالت عنه صفاء ابو السعود ؟

تحكي صفاء أبو السعود في احد حواراتها عن أغنية اهلا بالعيد، فتقول انها كانت قلقة بشأن تلك الاغنية خوفًا من مقارنتها بأغنية ياليلة العيد لام كلثوم، لكنها تشجعت بسبب تعاونها مع جمال سلامة وعبد الوهاب محمدن وأطلقت الأغنية التي حققت نجاحا كبيرًا.

وبسؤالها من هو سعد نبيهة ؟ ضحكت الفنانة صفاء أبو السعود وقالت “ اللي يقولنا هو مين سعد نبيهة، الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد”، وأوضحت ان كلمات الأغنية أصلها “سعدنا بيهة” واختلط الامر على الكثيرين، وتساءلوا من هو سعد نبيهة وربما كان ذلك سببًا غضافيًا في نجاح الاغنية.

 

سعد نبيهة صفاء أبو السعود أهلا بالعيد ياليلة العيد عيد الأضحى

ترشيحاتنا

يحاول إنقاذه.. صور قط وخروف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

قائد منتخب إسبانيا الأولمبي: مباراة مصر ستحدد موقفنا من الأولمبياد

لا تذبح في المنزل.. الصحة: نصائح لمنع انتقال كورونا من البشر إلى الحيوانات عند ذبح الأضاحي

كيف قضى العاملون والمرضى بأول مستشفى عزل عيد الأضحى

أحمد حجازي عن مباراة أسبانيا : نحن أبطال أفريقيا

أفضل دعاء للمتوفى في عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

توجيهات مهمة من الرئيس السيسي لتنمية القطاع الشمالى الغربى

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ