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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الليلة بـ1200 جنيه.. اقضي اجازتك في عيد الأضحى بفنادق مصر

فنادق مصر
فنادق مصر

قضاء اجازة عيد الأضحى فى احدى المدن السياحية، وخصوصا في هذه الأجواء الصيفية شديدة الحرارة أصبح من الفرص المهمة التي يسعى المصريين لاستغلالها، ولذلك يبحثون عن أفضل الاسعار للاستمتاع بجمال المقاصد السياحية المصرية.

 

وتتنوع أسعار الفنادق خلال اجازة عيد الأضحى ، وفقا لعدة معايير موقع المقصد السياحي سواء كان جنوب سيناء أو البحر الاحمر أو الاقصر أو أسوان أو الاسكندرية ، بالاضافة الى العديد من المدن الساحلية الأخرى.

 

ويرصد "صدى البلد" أسعار الليالي الفندقية فى عيد الأضحى، ببعض المحافظات السياحية والتى يفضل أن يقضي فيها المصريين والاشقاء العرب و السائحين إجازاتهم .

 

وقال تامر نبيل أمين عام جمعية الاستثمار السياحى البحر الأحمر ، أإن فترة الاجازات خاصة الاعياد ، تزيد فيها التدفقات السياحية الداخلية و الخارجية ، مع الالتزام بالنسب المقررة من وزارة السياحة وهي الـ 70% نسبة اشغال خلال الفترة الراهنة ، لمواجهة تداعيات كورونا.

 

أسعار الفنادق

أكد نبيل فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن أسعار الغرف الفندقية فى فنادق مصر ، تختلف وفقا لدرجة نجومية الفندق، حيث ان متوسط اسعار الليالي الفندقية لليوم الواحد فى فنادق الثلاث نجوم 1200 للغرفة ، وتتراوح ما بين 1500 الى 1700 في الاربعة نجوم ، و2000 جنيه للخمس نجوم ، "all in culsive" شاملة الثلاث وجبات.


وأشار مين عام جمعية الاستثمار السياحى البحر الأحمر ، الى أن الفنادق المصرية تتبع اشتراطات وقائية و احترازية ، حفاظا على السائحين ، وهى امنة وتلتزم بتطبيق بروتوكول وزارة السياحة و الاثار والتنسيق مع وزارة الصحة ، بشأن اتباع اجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

عيد الأضحى فنادق الأجازة أسعار الليالي الفندقية فنادق مصر

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