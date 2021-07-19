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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية.. والموت يفجع الفنانة سهر الصايغ

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية علي رأسها الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز وأيضا خبر عن وفاة عم الفنانة سهر الصايغ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

حالة ياسمين عبد العزيز .. لميس الحديدي تكشف الكواليس.. و سيد علي: فاقت .. وسبب دخولها المستشفى

 

حالة كبيرة من القلق انتابت الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين، ونتج عنها دخولها العناية المركزة بسبب خطأ طبي تعرضت له. 

 

أسما شريف منير تكشف قيمة عيدية تحصل عليها من والدها

 

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق صدى كبيرا فور عرضه.

تحدثت أسما شريف منير في الندوة عن طقوس أسرتها في الأعياد، لاسيما عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن والدها النجم شريف منير مسافر إلى الساحل الشمالي، وأخيها يتعلم حرفة «الحُلي» عند عزة فهمي، وأن لهذه الظروف لن تتجمع الأسرة في العيد هذا العام. 

 

حلال ربنا.. أسما شريف منير تكشف نيتها في الزواج مرة أخرى

 

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

وبسؤالها عن وجود مشروع زواج جديد، قالت أسما شريف منير إنها في الفترة الحالية تركز على حياتها ومستقبلها وعملها، لاسيما وأنها منفصلة منذ فترة قليلة فقط، مضيفة: «الفترة الجاية عاوزة أركز مع نفسي وأكون واقفة على رجلي واستقر».

 

لحمة وفتة كتير.. رسالة أسما شريف منير للجمهور في عيد الأضحى

 

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد ، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

وقالت أسما شريف منير خلال الندوة إنها تعذر الجمهور على محاولتهم معرفة معلومات عن المشاهير، قائلة: «أنا باحترم فضول الجمهور لأنني كنت أريد معرفة بعض الأشياء حول المشاهير مثل كيف قامت فنانة بإنقاص وزنها»، لافتة إلى أن هناك بعض الأشياء التي لا يجب أن تتحدث فيها حينما تتعلق الحياة الخاصة بأشخاص آخرين، لأننا ينبغي أن نحترم خصوصية الشخص الآخر. 

 

خطأ طبي ..أحمد العوضي يدعو لزوجته ياسمين عبد العزيز في يوم عرفة

 

كتب الفنان أحمد العوضي منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجه من خلاله دعوة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، التي تمكث بالعناية المركزة بسبب خطأ طبي.

 

البقاء والدوام لله.. الموت يفجع الفنانة سهر الصايغ

 

كتبت الفنانة سهر الصايغ منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت فيه خبر وفاة عمها صباح اليوم الاثنين «وقفة عرفة».

 

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