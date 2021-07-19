أخبار الفن| تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية.. والموت يفجع الفنانة سهر الصايغ

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية علي رأسها الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز وأيضا خبر عن وفاة عم الفنانة سهر الصايغ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

حالة كبيرة من القلق انتابت الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين، ونتج عنها دخولها العناية المركزة بسبب خطأ طبي تعرضت له.

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق صدى كبيرا فور عرضه.

تحدثت أسما شريف منير في الندوة عن طقوس أسرتها في الأعياد، لاسيما عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن والدها النجم شريف منير مسافر إلى الساحل الشمالي، وأخيها يتعلم حرفة «الحُلي» عند عزة فهمي، وأن لهذه الظروف لن تتجمع الأسرة في العيد هذا العام.

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

وبسؤالها عن وجود مشروع زواج جديد، قالت أسما شريف منير إنها في الفترة الحالية تركز على حياتها ومستقبلها وعملها، لاسيما وأنها منفصلة منذ فترة قليلة فقط، مضيفة: «الفترة الجاية عاوزة أركز مع نفسي وأكون واقفة على رجلي واستقر».

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد ، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

وقالت أسما شريف منير خلال الندوة إنها تعذر الجمهور على محاولتهم معرفة معلومات عن المشاهير، قائلة: «أنا باحترم فضول الجمهور لأنني كنت أريد معرفة بعض الأشياء حول المشاهير مثل كيف قامت فنانة بإنقاص وزنها»، لافتة إلى أن هناك بعض الأشياء التي لا يجب أن تتحدث فيها حينما تتعلق الحياة الخاصة بأشخاص آخرين، لأننا ينبغي أن نحترم خصوصية الشخص الآخر.

كتب الفنان أحمد العوضي منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجه من خلاله دعوة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، التي تمكث بالعناية المركزة بسبب خطأ طبي.

كتبت الفنانة سهر الصايغ منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت فيه خبر وفاة عمها صباح اليوم الاثنين «وقفة عرفة».