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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلال ربنا.. أسما شريف منير تكشف نيتها في الزواج مرة أخرى

أسما شريف منير
أسما شريف منير

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه. 

 

وبسؤالها عن وجود مشروع زواج جديد، قالت أسما شريف منير إنها في الفترة الحالية تركز على حياتها ومستقبلها وعملها، لاسيما وأنها منفصلة منذ فترة قليلة فقط، مضيفة: «الفترة الجاية عاوزة أركز مع نفسي وأكون واقفة على رجلي واستقر». 

 

وأوضحت أسما شريف منير أنها لا تمانع من الزواج مرة أخرى طالما وجدت نصيبها، قائلة: «أنا صغيرة لسة وان حدث سأشارك الخبر مع الجميع لأنه ستر وده حلال ربنا»، 

 

واعربت أسما شريف منير عن أمنيتها بالتوفيق في المرة القادمة، قائلة: «مش بالمرات واتمنى التوفيق في المرة القادمة .. ويارب تكون المرة الجاية خير وعوض واتوفق فيها». 

 

وأكدت أسما أنها لا ترتبط بأي شخص خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها تتحفظ على أي خصوصيات لا تتعلق بها، لأن كل الأمور لا تخصها وحدها، وعلقت: «دي عشرة وبيت وحرمانية ما ينفعش اتكلم في حاجة زي كده». 

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أسما شريف منير تكشف قيمة عيدية تحصل عليها من والدها

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تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

أعمال أسما شريف منير المُقبلة

وحول أعمالها المُقبلة، قالت أسما شريف منير: «أنا جالي عرضين لبرنامج لكني أتمهل لأن الفترة القادمة أريد أن تكون محسوبة وامتداد للسابق ولشئ أفضل»، مشيرة إلى أنها تقوم بكتابة رواية في الوقت الحالي، وتسعى لتحويلها إلى فيلم سينمائي.

 

وأوضحت أسما أن روايتها ليست من الواقع، كما أن هناك مشروع آخر مع سيناريست معروف، عرضت عليه فكرة مسلسل تحمس لها جدًا، ونسعي لتحويلها إلى مسلسل جديد بعد عودته إلى مصر خلال الفترة المُقبلة. 

 

أحدث ظهور لـ أسما شريف منير عبر انستجرام

شاركت أسما شريف منير -خلال الفترة الأخيرة- متابعيها بأحدث إطلالتها، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وارتدت أسما فستان قصير كاجوال باللون الأبيض مع جاكيت وحقيبة وحذاء رياضي بنفس اللون، وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات، كما لما تتكلف في وضع الكثير من الماكياج.

 

برنامج أنا وبنتي

أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات  ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

 

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أسما شريف منير الإعلامية أسما شريف منير الاعلامية شريف منير برنامج انا وبنتى

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