رسميًا .. أرسنال يضم لاعب أندرلخت البلجيكي

أعلن نادي أرسنال عن إتمام التعاقد مع ثاني الصفقات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني ميكل أرتيتا.

وقال النادي اللندني في بيان رسمي عبر موقعه، إنه توصل لاتفاق لضم ألبرت لوكونجا لاعب خط الوسط بعقد طويل الأمد ، كما أشار النادي الإنجليزي إلى أن لوكونجا سيرتدي القميص رقم 23 مع الفريق بداية من الموسم الحالي.

وسينضم لوكونجا إلى زملائه في الأيام القليلة القادمة، بعدما يخضع للحجر الصحي المطبق في بريطانيا.

ونجح النادي الإنجليزي في التعاقد مع لاعب وسط نادي أندرلخت، ألبرت سامبي لوكونجا، بعقد طويل الأمد دون تحديد مدة التعاقد.

ويبلغ لوكونجا من العمر 21 عامًا فقط، وبدأ في اللعب مع أندرلخت في عام 2017 فور تصعيده من فريق الشباب وشارك في 69 مباراة وسجل 3 أهداف.

الثانية

وتعد هذه الصفقة هى الثانية لنادي أرسنال بعد التعاقد مع ظهير أيسر بنفيكا، نونو تافاريس، قبل أيام قليلة خلال الانتقالات الصيفية الجارية .