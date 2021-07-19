عرفة صالح يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى : مصر تخطو بقوة للمستقبل

تقدم النائب عرفة صالح عضو مجلس النواب، بالتهنئة الى الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يعيد هذه الأيام، بالفرحة والسعادة والهناء على وطننا الحبيب.

وقال صالح، في برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إنه يأتي على مصر وهى تشق الصعاب وتخطو بقوة للمستقبل تحت إرادة قيادة عظيمة ممثلة في الرئيس السيسي، يواصل الليل بالنهار من أجل رخاء الوطن وسعادته وحل مشاكله.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى الكثير من الانجازات التي تحققت على أرض مصر خلال الفترة الأخيرة، ومنها تدشين مشروع تطوير الريف المصري، وهو مشروع بضخامة كبيرة غير معهودة، يؤكد ثقل مصر وعظمة وقوة المشروعات التي تنفذ على أرضها ومدى الاستفادة منها عبر عشرات الملايين من المصريين الذين يسكنون الريف.

كما لفت النائب الي النقلة الكبيرة، التي حدثت في الاقتصاد الوطني طوال السبع سنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث تم خفض معدل الفقر و خفض معدل البطالة ومعدلات التضخم، وهذا عبر مقاييس دولية، كما أن هناك حالة واسعة من النهضة والبناء في مجال البنية التحتية تطال مصر كلها، قائلا: كل عام والقيادة المصرية العظيمة، ممثلة في الرئيس السيسي بخير وسعادة وجموع المصريين بخير، ووطننا مستقر آمن.