بعد غد.. عرض فيلم الأكشن Snake Eyes: G.I. Joe Origins في مصر

تعود أجواء الاكشن والمغامرات مع فريق G.I.Joe للعمليات الخاصة، وذلك في الجزء الثالث من السلسلة Snake Eyes: G.I. Joe Origins الذي ينطلق في دور العرض المصرية وقاعات IMAX من خلال شركة فور ستار فيلمز الأربعاء المقبل.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

قصة فيلم G.I.Joe الجديد

يتناول فيلم الاكشن قصة المحارب سنيك آيز وبداياته، وكيف أصبح جزءً من عشيرة أراشيكاجي ثم التدريبات التي تلقاها ليصبح محاربًا صاحب قدرات خاصة. وكان الجزء الأول من السلسلة G.I. Joe: The Rise of Cobra قد انطلق عام 2009 من بطولة تشانينج تاتوم ودواين جونسون وحقق إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار عالميًا، ثم انضم إليهما النجم بروس ويليس في الجزء الثاني G.I. Joe: Retaliation الذي حقق نفس إيرادات الجزء الأول.

الفيلم من إخراج روبرت شوينتكي وتأليف ايفان سبيليوتوبولوس مؤلف فيلم Hercules، وجو شاربنيل وآنا ووترهاوس مؤلفي فيلم Rebecca، ويقوم ببطولة Snake Eyes النجم هنري جولدينج بطل أفلام Crazy Rich Asians وLast Christmas، وأورسولا كوربيرو الشهيرة بدور طوكيو في المسلسل الإسباني المعروف La Casa de Papel، وسمارة ويفنج، وأندرو كوجي.

يُعرض فيلم الاكشن Snake Eyes: G.I. Joe Origins في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.