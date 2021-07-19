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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صلاة العيد.. موعد وأماكن وشروط صلاة عيد الأضحى.. ودار الإفتاء تحدد طريقة أدائها في البيت

صلاة عيد الاضحى
صلاة عيد الاضحى

-كيفية صلاة عيد الأضحى وطريقة أدائها في البيت

-موعد صلاة عيد الأضحى 2021 

-أماكن صلاة عيد الأضحى 2021

-شروط صلاة عيد الأضحى 2021

 

قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة عيد الأضحى سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجد مانع من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل الذي يتعذَّر معه إقامة الجماعات؛ فإنه يجوز أن يُصلي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.

 

وأوضحت الدار في أحدث فتاواها طريقة صلاة العيد في البيت بأنها تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، فيُصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة.

 

ويبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر.

 

تكبيرات العيد مكتوبة

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

 

كيفية صلاة عيد الأضحى 2021

تؤدى صلاة عيد الأضحى بركعتين، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام، ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وآيات من القرآن، ويستحب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يجلس للتشهد ويسلم.

 

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة والجيزة سيكون الساعة 5،31 صباحًا، وصلاة عيد الأضحى 2021 في الإسكندرية الساعة 5:34

أكتوبر 5:33  …  العاصمة الإدارية الجديدة 5:31 … القاهرة الجديدة 5:31 … العلمين 5:39

العاشر من رمضان 5:29 … العبور 5:30 … 15 مايو 5:32 … إدفو 5:36 … إسنا 5:36

أسوان 5:37… أسيوط 5:38… الإسماعيلية 5:26  … الأقصر 5:35 … الخارجة 5:54

الزقازيق 5:29 … السويس 5:27  … الضبعة 5:41 … العريش 5:51  … الغردقة 5:27

الفرافرة 5:51  … الفيوم 5:35  … المحلة الكبرى 5:31  …. المنصورة الجديدة 5:30

المنصورة 5:29  … المنيا 5:38  … بدر 5:30  … النوبارية الجديدة 5:28  … بلطيم 5:30

بني سويف 5:34 … بورسعيد الجديدة 5:23  … بورسعيد 5:25  … بئر العبد الجديدة 5:28

دمياط 5:27 … السلوم 5:53 … نويبع 5:20 … حلايب 5:25 …شلاتين 5:28

 

أماكن صلاة عيد الأضحى 2021

وحسب وزارة الأوقاف، فأماكن إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، هي جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، على أن يمنع إقامتها في الساحات، والزوايا، والمصليات، والمساجد التي لا تقام بها الجمعة، كما تمنع صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر بالطرقات، والشوارع.

 

شروط صلاة عيد الأضحى 2021

شددت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات التي تقام بالمساجد خلال صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، والتي تتمثل في: اصطحاب كل مصلٍ المصلى الشخصي له والالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه.

 

وتابعت وزارة الأوقاف، أنّه بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة، فلا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

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