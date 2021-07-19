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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادا لعيد الأضحى

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن خطة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات الجمهورية خاصة المدن الساحلية لتقديم التوعية الصحية للمواطنين والمترددين على الأسواق والمحال التجارية والأماكن العامة وأماكن التجمعات، والمتنزهات، وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تشمل الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، تم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق، والطرق السريعة، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

وأشار  "مجاهد" إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات الوزارة، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.

 

وزيرة الصحة: توافر مخزون  استراتيجي من أكياس الدم يبلغ ٢٠ ألف كيس دم و١٠٠ ألف كيس بلازما بجميع بنوك الدم

 

وأكد "مجاهد" توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بالإضاقة إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، كمخزون استراتيجى يبلغ  ٢٠ ألف كيس دم و ١٠٠ ألف كيس بلازما بجميع بنوك الدم، مشيرًا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الصحة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بجميع المحافظات بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى.

وكشف "مجاهد" عن ضبط وإعدام  252 طنًا و119 كيلو جرامًا من الأغذية المتنوعة واللحوم بالإضافة إلى 1979 لترًا من العصائر والمياه المعبأة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ‏وذلك خلال عدة حملات تفتيشية شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على المنشأت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح "مجاهد" أنه  تم المرور على 3557 منشأة غذائية بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم تحرير 3262 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها، بالإضافة إلى إغلاق 688 منشأة غذائية تدار بدون تراخيص، كما تم سحب 4697  عينة أغذية متنوعة وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

وذكر "مجاهد" أن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك تشمل تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، بالتنسيق مع الطب البيطري،  والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبه نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، مشددًا على ضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد "مجاهد" تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفاءهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية والتأكد من حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتزامهم بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد .

وفي سياق متصل، ناشد "مجاهد" المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وأهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات بالأماكن العامة والمزدحمة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة،

و لفت إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

ووجه "مجاهد" عددًا من النصائح للمواطنين أهمها ضرورة الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، والحرص على  شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم، بالإضافة إلى أهمية تناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة، والاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار لرفع مناعة الجسم، كما يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، مشيرًا إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

الصحة فيروس كورونا ارتداء الكمامة الرقابة فنادق

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