شيخ الأزهر مهنئا الطلاب الوافدين بعيد الأضحى: أنتم في بلدكم الثاني

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأطيب التهاني والتبريكات إلى الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم موفور الصحة والسلامة وهم يقضون العيد في بلدهم الثاني مصر وبين أروقة أزهره الشريف وأن يستلهموا من هذه الأيام المباركة نفحات الإيمان والقرب من المولى بالصالحات.



وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين، على ضرورة تهنئة أبنائه الطلاب الوافدين، متوجهًا بالنصح إليهم بضروة التمسك بمنهج الأزهر الوسطي ليعودوا إلى بلادهم دروعًا واقية ضد براثن الأفكار المتطرفة.



وأكد الإمام الأكبر على رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين، علي ضرورة الاستمرار في دعم ورعاية الطلاب الوافدين، لأنهم بمثابة سفراء لمنهج الأزهر و رسالته المعتدلة التي يسعى إلى نشرها في كل ربوع الدنيا ولن يجد الأزهر خير من أبنائه ليحتضنوا منهجه بين عقولهم، لمواجهة قوى الشر التي تحاول أن تحيد بالعالم عن جادة الصواب.



وفي ختام اتصاله أكد على رئيس تطوير الوافدين، أن هولاء الطلاب هم أمانة في أعناق الأزهر ونحن موكولون أن نحافظ على هذه الأمانة وأن نؤدها كما يحب الله ورسوله، كما طالب الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين، أن تستمر في القيام بواجبها تجاه هذا الملف، الذي أثبتت نجاحًا ملحوظًا فيه منذ أول يوم كلفت به، كما شكرها على ماتبذله من جهد في رعاية الطلاب الوافدين.