قبل يوم من عرضها .. تفاصيل مسرحية كوكو شانيل لـ شريهان

حظت النجمة شريهان باهتمام جمهورها ومحبيها خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع ترقب كثيرون لموعد طرح مسرحيتها الجديدة كوكو شانيل التي تعود بها للمسرح من جديد بعد فترة طويلة من الغياب، ما جعلها تتصدر مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الفترة الماضية.

موعد عرض مسرحية كوكو شانيل لـ شريهان

"العدل جروب" تقدم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، المسرحية الاستعراضية الضخمة كوكو شانيل للنجمة المتألقة شريهان، بتقنيات عالمية يشهدها المسرح العربي للمرة الأولى، عبر منصة "شاهد".

وتعد "كوكو شانيل" من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.

وقال المنتج "جمال العدل" إن المسرحية تعد نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن "العدل جروب" دققت في اختيار أهم العناصر الحديثة "ديكور- موسيقي –أغانٍ- استعراضات - راقصين" بهدف تطوير جميع تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمشاهد العربي.

ويؤكد المنتج "جمال العدل" للجمهور العربي باستمرار مسيرته الإنتاجية وطرح كل جديد، وبأحدث التقنيات، بما يتناسب مع الذوق العام للمشاهد العربي.

ريم العدل تكشف تفاصيل أزياء مسرحية كوكو شانيل

كشفت مصممة الأزياء ريم العدل عن تفاصيل مهمة تصميم أزياء المسرحية الاستعراضية المنتظرة كوكو شانيل للنجمة شريهان التي سوف تُعرض على منصة شاهد ابتداءً من 20 يوليو.

ورغم المسيرة الثرية التي تمتلكها ريم العدل في تصميم الأزياء للسينما والتلفزيون، فهذه هي المرة الأولى التي تصمم فيها للمسرح، وعن ذلك قالت: "لم أصدق ذلك، هذا أول عمل مسرحي أقوم بتصميم الأزياء الخاصة به، وأنا سعيدة بالمشاركة في عمل تقدمه الأسطورة شريهان، عن الأسطورة كوكو شانيل".

وأشارت العدل إلى إنها قامت بتصميم أزياء الممثلين والراقصين في المسرحية، وفستانين فقط من فساتين النجمة شريهان، التي احتاجت تصميماً خاصاً لأسباب درامية سوف تكون واضحة عند عرض المسرحية.

وأضافت العدل : "كانت تجربة مثيرة استمتعت بها، واستفدت منها كثيراً، خاصة من الملاحظات التي كانت تقدمها لي شريهان طوال الوقت، قي اختيار التصميمات والمادة الخام المناسبة لأزياء المسرح الاستعراضي، فهي تمتلك خبرة مسرحية تفوق الجميع، أحببت التجربة، وأتمنى أن يتكرر هذا التعاون مرات أخرى".

قصة مسرحية شريهان

بعد غياب لأكثر من 19 عاماً عن تقديم أعمال درامية، تعود الفنانة الكبيرة شريهان الى جمهورها من جديد من خلال عمل فنى مسرحى يحمل أسم كوكو شانيل ، كان صناعه قد انتهوا من تصويره منذ أكثر من عامين.

لم يكن إقناع وعودة شريهان سهلة على الإطلاق، فقد بدأت الرواية حين حاولت شركة العدل لمدة شهور أقناعها بالعودة من جديد، وبالفعل تم التعاقد معها بعد شهور من التفكير والموافقة ، ثم العدول عن القرار عام 2016 ، الا ان النتيجة النهائية كانت فى صالح الجميع ، وهى عودة ديفا الاستعراض مرة أخرى للمسرحية.

شريهان حين تعاقدت مع العدل جروب لم يكن هناك شكل واضح للتعاقد ، ما بين عودتها تليفزيونياً أو مسرحياُ ، وكان هناك فترة من التفكير ، حتى تم الاستقرار على تقديم 13 عرض مسرحى ، تقدم من خلال شريهان بعض النماذح النسائية فى إطار مسرحي.

كانت عودة شريهان تتطلب العديد من التحضيرات حتى الاستعانة بخبراء أجانب لتحديد أحدث الادوات التى تستخدم فى المسارح العالمية ، حتى يليق بعودة الديفا من جديد الى عرينها.

ومن أجل عيون عودة شريهان من جديد تم التعاقد مع عدد من المؤلفين والمخرجين للاستقرار على 11 أو 13 من الشخصيات النسائية التى اثرت فى مجتمعاتهن بشكل إيجابي، وكان أولى تلك الشخصيات كوكو شانيل مصممة الأزياء العالمية.

وحرصت شريهان على الخضوع لتدريبات شاقة من أجل التاكيد على لياقتها التى لم تفقدها يوماً ، فقد كانت خلال سنوات إبتعادها تحافظ على تلك اللياقة.

بدأ تصوير المسرحية التى خرجت بشكل مبهر لعدة أيام متتالية ، وتم الاستعاته بأفضل الاسماء فى مختلف المجالات ، الا ان تصوير باقى العروض المسرحية توقف.

تفاصيل مسرحية شريهان

تصوير المسرحية يقف خلفه مدير التصوير أحمد المرسي، الذي تولى تصوير إعلان شريهان في رمضان الماضي، كما كان المخرج والمصور لفعاليات موكب المومياوات الملكية بالاشتراك مع مازن المتجول.

ويعتبر المرسي واحداً من أهم مديري التصوير في العالم العربي، ويمتلك مسيرة تتجاوز 50 فيلماً حصل من خلالها على أكثر من 20 جائزة دولية.