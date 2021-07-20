دعاء لبس الثوب أو النعل الجديد يوم العيد

دعاء لبس الثوب الجديد .. دعاءً يقال عند لبس الثياب يكفر ذنوب العبد؛ لذا يعد من الأدعية المستحب المداوامة على ذكرها عند ارتداء الملابس خاصة الجديدة منها.



دعاء لبس الثوب الجديد

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصًا ثوبًا أو رداءً او عمامة يقول: (اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له ، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له ).

من لبس ثوبًا جديداُ فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

دعاء لبس الثوب الجديد

(اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له)من لبس ثوبًا جديدًا فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به ،وكان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيًا وميتًا) .

دعاء لبس ثوب جديد

أما ما يقوله المسلم لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًا جديدًا، فقد روي في صحيح البخاري عن أم خالد رضي الله عنها قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء ، قال : (من ترون نكسوها هذه الخميصة )فأسكت القوم، فقال : (ائتوني بأم خالد ) فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وروي في كتابي ابن ماجة وابن السني عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبًا جديدًا فقال : (أجديد هذا أم غسيل ؟) فقال : بل غسيل ، فقال : (البس جديدًا ، وعش حميدًا ، ومت شهيدًا سعيدًا)دعاء لبس الثوب الجديد أو النعل يستحب للمسلم عند لبس الثوب ان يقول بسم الله.حيث قال معاذ بن أنس- رضى الله عنه - أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».



جدير بالذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا لبس قميصًا ثوبًا أو رداءً او عمامة يقول :«اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له».



كما روى عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه- أنه قال :« كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا ورداءً ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له».



دعاء لبس الثوب الجديد

عن أبي سعيد الخُدْري رضيَ اللَّه عنه قال : كانَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سمَّاهُ باسْمِهِ عِمامَةً، أَوْ قَمِيصًا ، أَوْ رِدَاءً يقُولُ: "اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ ما صُنِع لَهُ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وشَرِّ ما صُنِعَ لَهُ". رواهُ أبو داود ، والترمذي وقال: حديث حسن.

فيما ورد أنه يستحب عند لبس الثوب أن يقول المسلم : بسم الله، وفيما ورد في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصًا ثوبًا أو رداءً او عمامة يقول : (اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له ، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له ) ، وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من لبس ثوبًا جديداُ فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا ورداءً ثم يقول : (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) حديث صحيح رواه أبو داود .دعاء شراء ملابس جديدة، ورد في كتاب الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من لبس ثوبًا جديدًا فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به ،وكان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيًا وميتًا)، أما ما يقوله المسلم لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًا جديدًا ، فقد روي في صحيح البخاري عن أم خالد رضي الله عنها قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء ، قال : (من ترون نكسوها هذه الخميصة )فأسكت القوم، فقال : (ائتوني بأم خالد ) فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وروي في كتابي ابن ماجة وابن السني عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبًا جديدًا فقال : (أجديد هذا أم غسيل ؟) فقال : بل غسيل ، فقال : (البس جديدًا ، وعش حميدًا ، ومت شهيدًا سعيدًا).

ففيه روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا لبس قميصًا ثوبًا أو رداءً او عمامة يقول :«اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له»، كما ورد عن أبي سعيد الخُدْري رضيَ اللَّه عنه قال : كانَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سمَّاهُ باسْمِهِ عِمامَةً، أَوْ قَمِيصًا ، أَوْ رِدَاءً يقُولُ: "اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ ما صُنِع لَهُ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وشَرِّ ما صُنِعَ لَهُ". رواهُ أبو داود ، والترمذي وقال: حديث حسن.دعاء عند ارتداء ملابس جديدة يسترك من عيون الجندعاء عند ارتداء ملابس جديدة يسترك من عيون الجن ، فعنه قال الفقهاء إنه مما ورد في الأثر من الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، إن الجن والشياطين يمكنهم رؤية بني آدم والاطلاع على عوراتهم، فيما لا يستطيع الإنسان أن يرى أحدًا منهم، على هيئته الحقيقية، ولذا أرشدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى طريقة الحماية والتستر من عيون الجن.



دعاء عند ارتداء الملابس الجديدة يسترك من عيون الجن ، وفي هذا أفاد الإمام أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفي الشهيربـ«الجصاص»، بأن التسمية « البسملة» تستر الإنسان عن أعين الجن بنصوص وردت في الكتاب والسُنة النبوية.دعاء عند ارتداء الملابس الجديدة يسترك من عيون الجن ، وأوضح في كتابه « أحكام القرآن»، أنه ينبغي على الإنسان إذا تعرى لدخوله الخلاء « الحمام»، أو لتغيير ملابسه ونحو ذلك ، فليقل «بسم الله»، فإنها ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، مستدلًا بما ورد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ».دعاء عند ارتداء الملابس الجديدة يسترك من عيون الجن ، وأضاف أن العصمة منهم ومن شرورهم تكون بذكر الله تبارك وتعالى، فاسم الله هو خير ما يحفظ الإنسان ويعتصم به، مستندًا إلى قوله تعالى: «إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم».



حكم دعاء لبس الثوب الجديد

فورد أن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية، هو العمل بسنة الرسول (صلَّى الله عليه وسلَّم) في جميع حركاته، وسكناته، وأقواله، وأفعاله، حتى تنتظم حياته كلها على سنَّة الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم، من الصباح إلى المساء، وهناك سنن نبوية وردت عن الرسول الكريم، يغفل عنها الكثيرون منها "الدعاء عند لبس الثوب الجديد"، فعن أبي سعيد الخُدْري رضيَ اللَّه عنه قال: كانَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سمَّاهُ باسْمِهِ عِمامَةً، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً يقُولُ: "اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ ما صُنِع لَهُ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وشَرِّ ما صُنِعَ لَهُ". رواهُ أبو داود ، والترمذي وقال: "حديث حسن".



فضل دعاء لبس الثياب فضل دعاء لبس الثياب ، ورد فيه حديث لمعاذ بن أنس- رضى الله عنه - أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، كما روى عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه- أنه قال :« كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا ورداءً ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له».

فضل دعاء لبس الثياب ، ومنه أيضًا أنه يحفظ عورة الإنسان ويستره عن عيون الجن والشياطين، حيث إنهم يرون الإنسان من حيث لا يراهم، وبترديد دعاء لبس الثياب الوارد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو من كلمتين فقط، هما : "بسم الله"، من شأنها حماية الإنسان من شر عيون الجن.دعاء شراء شيء جديددعاء شراء شيء جديد ، فأيا كان هناك عدد من الخطوات عند شراء شيء جديد، وهي حمد الله وشكره والصلاة والسلام على رسول الله اعوا بهذا الدعاء " اللهم أسألك من خيره وخير ما صُنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صُنع لهُ حتى يكون مباركًا ولأن النفس البشرية بطبيعتها متطيرة فيظن الانسان أنه حصل مع أمر سيء عند شراء شيء معين أولبس معين.



دعاء تحصين الشيء الجديد

دعاء تحصين الشيء الجديد ويكون بمناجاة الله سبحانه وتعالى في الدعاء يبعث الطمأنينة في النفس فأسم الله نحتاجه في اي شيئًا نحبه أو نشتريه جديدًا، اللهم لا تردنا خائبين واتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سهل ويسر لي شراء "الغرض".

-اللهم أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له حتى يكون مباركًا.

-اللهم إني أسالك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه الحمد لله على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم أبطل تأثير العين والحسد اللهم أخرج كل عين لامة اللهم أخرج كل العيون اللامة اللهم أخرج كل عين قوية اللهم أخرج كل عين قديمة اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت وكل نظرة تكررت وما بركت اللهم أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.

-اللهم لك الحمد ولك الشكر من قبل ومن بعد الله يعطينا خيرها ويكفينا شرها تم اليوم شراء "الغرض" بفضل الله وتوفيقة.

-اللهم اني اسالك خيرها واعوذ بك من شرها اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه.

-اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمته علي اللهم اجعلها عونا لي على الطاعه اللهم اطعمني من خيرها واكفني شرها لك الحمد يا الله اللهم لك الحمد.