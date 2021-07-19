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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: ضبط مخالفين حاولوا التسلل لمشعر عرفات

السعودية: ضبط مخالفين
السعودية: ضبط مخالفين حاولوا التسلل لمشعر عرفات

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية أنه تم رصد عدة محاولات للدخول لمشعر عرفات من قبل مخالفين وتم ضبطهم.

 

وقال العقيد طلال شلهوب في مؤتمر صحفي إن الجهات السعودية  المختصة تواصل مهامها في إدارة التنظيم وفق ما تم الاستعداد له.

 

وأوضح أن الوزارة لن تتوانى في منع غير المصرح لهم بأداء الحج من الوصول إلى المشاعر المقدسة تحقيقا للأهداف الأمنية المرسومة التي تكفل سلامة وصحة وأمن الحجاج.

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من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية المهندس هشام سعيد  نجاح خطط الوزارة في تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات التي استغرقت نحو 4 ساعات فقط.

 

وقال إن عملية تنقل الحجاج من وإلى جبل الرحمة ومسجد نمرة تمت اليوم بيسر وسهولة ولم تسجل أي حالات تذكر، موضحا أن نفرة الحجيج إلى مشعر مزدلفة قد بدأت منذ مغيب شمس هذا اليوم حيث تواجد الحجاج في حافلاتهم قبل غروب الشمس. ومن المتوقع الانتهاء من نفرتهم نحو مزدلفة عند الساعه العاشرة مساء.

 

فيما أكدت وزارة الصحة السعودية عدم تسجيل أية حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا بين الحجاج أو العاملين، وكذلك عدم وجود أي إصابة ناتجة عن الأمراض الوبائية الأخرى.

 

وشددت الداخلية السعودية على أن الخطط الأمنية لموسم حج هذا العام تسير وفق ما وضعت عليه ومن أجله، حيث سجلت خطط السير الخاصة بتفويج الحجاج إلى مشعر عرفات اليوم نجاحا باهرا وسجلت وقتا قياسيا. 

السعودية عرفات الحج وزارة الداخلية وزارة الحج والعمرة الحجاج

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