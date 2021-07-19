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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تدين التفجير الإرهابي في العراق: جُرم بغيض في أيام فضيلة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

اعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للتفجير الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم بمدينة الصدر العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء العُزَّل.

 

وتقدمت مصر،  بخالص تعازيها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، الذي لم يتورع مرتكبوه عن اقتراف جُرمهم البغيض حتى في هذه الأيام الفضيلة. 

 

كما تُعرب مصر عن صادق تمنياتها أن يمُنَّ الله على المُصابين بالشفاء العاجل.

 

هذا، وتؤكد مصر على وقوفها الدائم بجوار العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره؛ كما تجدد مصر دعوتها لكافة الأطراف إلى تغليب مصلحة العراق العُليا، وأن تنأى به عن أي تجاذبات لا تصون مقدرات شعبه الشقيق.

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