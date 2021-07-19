البائع قاتل زميله بالمرج يمثل جريمته ويعترف: مرضيش يدفع اللي عليه

أدلى البائع المتهم بقتل زميله باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه أمام رجال المباحث ، حيث قرر أنه قام بتمزيق جسد المجني عليه بمطواة كانت بحوزته لرفضه دفع أموال أقرضها له منذ فترة ولم يقم بسدادها .

وبحضور ممثل عن النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة قام المتهم بتمثيل جريمته بمسرح الجريمة .

وكانت منطقة المرج قد شهدت جريمة قتل بشعة، عندما مزق بائع جسد زميله ليلقي مصرعه فى الحال ، بسبب خلافات مالية وتم ضبط مرتكب الواقعة.



تبلغ لقسم شرطة المرج بإستقبال أحد المستشفيات شخصا ، مقيما بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

وتبين من تحريات مباحث المرج حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و بائع متجول ، مقيم بدائرة قسم المرج حال تواجده بدائرة القسم بسبب خلافات مالية فيما بينهما ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض " مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وتمكنت فرق مباحث المرج من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.