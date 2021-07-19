عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البائع قاتل زميله بالمرج يمثل جريمته ويعترف: مرضيش يدفع اللي عليه

المتهم
المتهم

أدلى البائع المتهم بقتل زميله باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه أمام رجال المباحث ، حيث قرر أنه قام بتمزيق جسد المجني عليه بمطواة كانت بحوزته لرفضه دفع أموال أقرضها له منذ فترة ولم يقم بسدادها .

وبحضور ممثل عن النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة قام المتهم بتمثيل جريمته بمسرح الجريمة .

وكانت منطقة المرج قد شهدت جريمة قتل بشعة، عندما مزق بائع جسد زميله ليلقي مصرعه فى الحال ، بسبب خلافات مالية وتم ضبط مرتكب الواقعة.
 
 تبلغ لقسم شرطة المرج بإستقبال أحد المستشفيات شخصا ، مقيما بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

وتبين من تحريات مباحث المرج حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و بائع متجول ، مقيم بدائرة قسم المرج حال تواجده بدائرة القسم بسبب خلافات مالية فيما بينهما ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام  سلاح أبيض " مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وتمكنت فرق مباحث المرج من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

خلافات مالية السبب .. بائع يمزق جسد زميله في المرج

القبض على 4 رجال وسيدة نقبوا عن الآثار في القاهرة

 

WhatsApp Image 2021-07-19 at 1.51.36 PM
WhatsApp Image 2021-07-19 at 1.51.36 PM
اعترافات النيابة العامة قسم شرطة المرج

ترشيحاتنا

كم عدد تكبيرات العيد .. وهل فرض أم سنة ؟

تهدد البنات والستات.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

بمواد خاصة .. تعقيم جبلي الصفا والمروة استعدادا لاستقبال الحجاج.. صور

أخبار الأهلي|الخطيب يشكر الرئيس ومؤسسات الدولة.. وصول رباعي الأهلي الأولمبي إلى طوكيو.. نادي فرنسي يهدد صفقة الفريق المنتظرة

حكم صلاة العيد في المذاهب الأربعة وهل واجبة أم مستحبة ؟

الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر شرقي بغداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

خبير أوبئة: انتظروا موجة رابعة من كورونا في هذا التوقيت

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

فخر العرب.. محمد صلاح يوجه رسالة للأمة الإسلامية في عيد الأضحى

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

لم تدخل في غيبوبة ..أخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ