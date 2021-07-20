تلف في المخ.. وفاة كلب بسبب الحر

ارتفعت درجات الحرارة بشدة في عدد كبير من البلاد لتشهد صيفا ساخنا للغاية، وقد تضرر الكثيرين من تلك الموجة الحارة.

وحذرت إحدى السيدات من مخاطر “تمشية الكلاب” في درجات الحرارة المرتفعة؛ وذلك بعد أن فقدت كلبها الفرنسي.

كانت "لورا كايل" البالغة من العمر 32 عامًا، قد اصطحبت كلبها "بيتي" البالغ من العمر ثلاث سنوات في نزهة، قبل وفاتها بشكل مأساوي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وعلى الرغم من أن الكلب "بيتي" كان بخير أثناء المشي مع لورا، خبيرة التجميل وكلبها الآخر، إلا أنه بعد عودتها إلى المنزل ، أخذت الأمور منعطفاً نحو الأسوأ.

وأعطت لورا الكلبين الماء وتركتهما في مكانهما الخاص بهما، لكنها وجدت بيتي تعرج وغير مستجيبة بعد ظهر ذلك اليوم، وتم نقل بيتي إلى الأطباء البيطريين ، الذين أخبروا لورا أن كلبتها الفرنسية يعاني من ضربة شمس وأثرت على دماغها ، وتركته تالفًا.

وتقول لورا إنها تريد أن يكون موت بيتي المفاجئ بمثابة تحذير للمالكين الآخرين بشأن تمشية كلابهم في الطقس الحار ودرجات الحرارة المرتفعة.