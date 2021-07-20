وليد سليمان يكشف تفاصيل حديث موسمياني وفايلر

أكد وليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مدرب رائع وكان لديه إصرار شديد على النجاح والعمل منذ الدقيقة الأول بجد وتركيز.

وأضاف وليد سليمان في تصريحات لـ قناة “ الأهلي " أن موسماني حرص على التواصل مع رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق لمعرفة شخصية كل للاعب وتفاصيل أداء الجميع .

وتابع وليد سليمان أن موسيماني كان يرغب في استيعاب شخصية كل للاعب حتى يتمكن من تطبيق خطة اللعب الخاصة به سريعا

وعن إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كاس العالم للأندية فأكد أن القرار يأتي لأسباب تسويقية ولكن شكل البطولة الحالي افضل حيث انه يضم الفرق المتوجه بالبطولات القارية

وليد سليمان: النجمة التاسعة هي الأهم في مسيرتي مع الأهلي



قال وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن حلمه منذ الصغر هو اللعب للمارد الأحمر، مشددًا على أنه حضر كلاعب مع جيلين في الأهلي حققا نجاحا وصنعا التاريخ.

وأضاف وليد سليمان خلال استضافته عبر قناة الأهلي: "كان حلمي منذ الصغر أن ألعب في الأهلي، والحمد لله حضرت جيلين في النادي الأهلي وصنعت تاريخا كبيرا، وكنت أحد أفراد الجيل الذهبي، والحمد لله لمدة 11 عاما في الأهلي حققت الكثير لنفسي ولفريقي".

وتابع: "حققت 4 دوري أبطال إفريقيا وهذا شيء كبير، وطالما نحن متواجدين في الأهلي دائما نستفيد ونضيف لأنفسنا".

وواصل: "البطولة التاسعة كانت مختلفة، لأننا كنا نواجه الزمالك الغريم التقليدي، كانت مباراة تاريخية والحمد لله استطعنا الفوز، البطولة التاسعة ستظل علامة في أذهان الجماهير بعد التفوق على الأبيض في عدد البطولات الإفريقية".

واستكمل: "كنا نتحدث كلاعبين أن البطولة التاسعة هي الأهم، دائما نقول إن مواجهة الزمالك في أي بطولة والفوز بها سيجعلك متفوقا لفترة طويلة".

واختتم: " اللاعبون بدأوا يستجيبوا لشخصية ومسؤولية النادي الأهلي، لاعب مثل أفشة دائمًا يقول لي إنه يريد صناعة تاريخ مثل لاعبي الجيل السابق".