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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مقتل مواطن على يد ضابط شرطة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله من مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بقيام ضابط شرطة بإطلاق عيار نارى على شقيقها خلال مشاجرة بين شقيقها المصاب وأقارب الضابط المذكور، موضحا أن ذلك عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً .

وأشار المصدر إلي أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: شقيق السيدة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وطرف ثان: (صاحب مغلق خشب - مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة) ، بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب توقف الطرف الأول بسيارته الميكروباص أمام مقهى ملك عائلة الطرف الثانى لتحميل الركاب؛ فقام الطرف الثانى بصرفه.

وأوضح المصدر أن الأمر تطور إلى مشاجرة تدخل على إثرها شقيق الطرف الثانى (مالك مقهى – كائنة بدائرة قسم دار السلام) وقام بإخراج سلاح نارى "طبنجة" مرخصة ، وإطلاق عيار نارى تجاه الطرف الأول نتج عن ذلك إصابته ، ولم يكن ثمة تدخل من ضابط الشرطة السالف الإشارة إليه فى إحداث إصابة شقيق السيدة المشار إليها .  

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة .

 

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