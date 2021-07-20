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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. معلومات عن منيرفا وأين اختفت بعد سلام يا صاحبي

عادل امام ومنيرفا
عادل امام ومنيرفا

هي واحدة من أبرز الفنانات اللاتي قدمن الإغراء في الفن المصري فترة الثمانينات من القرن الماضي، وبسبب جمالها كان المخرجين والمنتجين يستعينون بها في تأدية المشاهد الجريئة جدا، ورغم ذلك لم تنال حظها في الأدوار الكبيرة، واغلب أدوارها كانت مساعدة، أنها الفنانة منيرفا الذي يصادف اليوم الثلاثاء 20 يوليو عيد ميلادها.

 

ويرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن منيرفا  

 

-اسمها الحقيقي "منيرة أحمد خشبة"

-بدأت منيرفا مسيرتها الفنية منذ أواخر السبعينيات وتحديداً عندما شاركت بفيلم (أنقذوا هذه العائلة) عام 1979، ثم شاركت بفيلم (ليلة بكى فيها القمر) بالعام التالي

 

-من أبرز أدوار منيرفا، دور مساعدة الكينج في فيلم "سلام يا صحبي" عام 1984، من إخراج نادر جلال، ويجسد بطولته الفنان عادل إمام، والراحل سعيد صالح، وسوسن بدر وقدمت في الفيلم شخصية سكرتيرة لعوب تريد أن تغري الرجل التي تعمل عنده لتقيم علاقة معه، ثم تغدر به بعد تعاونها مع عادل إمام، وفيلم "احترس عصابة النساء" عام 1986 مع الفنان سمير غانم، وإلهام شاهين، وفيلم "عفوا زوجتي العزيزة" عام 1990 مع الفنان أحمد راتب و وحيد سيف، وفيلم مين فينا الحرامي مع عادل إمام. 

-بالرغم من ذلك لم تحقق منيرفا الشهرة الكافية، لذلك قررت اعتزال الفن عام (1994) وغابت عن الأضواء، وقطعت أخبارها بالصحافة والاعلام، ولا أحد يستطيع أن يؤكد بوجودها على قيد الحياة أو وفاتها .

-آخر أعمالها الفنية كان  عام 1994 من خلال فيلم قدارة مع الفنانة فيفي عبده، وهشام عبد الحميد ويوسف شعبان، لتبتعد عن عالم الفن والاضواء حتى يومنا هذا

 

- تزوجت وهاجرت مع زوجها إلى الولايات المتحدة الإمريكية ولم تعد حتى الان 

 

- هي شقيقة  الراقصة المصرية حنان.

 

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منيرفا عيد ميلاد عيد ميلادها سمير غانم سلام يا صاحبي عادل إمام

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