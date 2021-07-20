جيف بيزوس ينطلق اليوم في أول رحلة سياحية للفضاء

يضع الملياردير "جيف بيزوس" اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية للانطلاق في رحلته إلى الفضاء اليوم الثلاثاء.

كان رئيس أمازون السابق "جيف بيزوس" وطاقمه يخضعون لـ 14 ساعة من التدريب الأولي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ومن المفترض أن يذهب بيزوس البالغ من العمر 57 عامًا، في رحلته الفضائية مع شقيقه مارك ، 53 ، وطالب الفيزياء البالغ من العمر 18 عامًا أوليفر دايمون ووالي فونك ، 82 عامًا.

فيما أجرى المهندسون 15 رحلة تجريبية لصاروخ "نيو شيبرد" ، وكلها بدون طاقم الذ سيقوم بنقل المجموعة المتجهة إلى الفضاء في الرحلة السياحية الأولى من نوعها.

قال بيزوس: "كنا نتدرب على مهام كاملة في جهاز محاكاة تدريب نيو شيبارد" وأكد:"لا أستطيع الانتظار حتى الإقلاع، سنبني طريقًا إلى الفضاء للجيل القادم للقيام بأشياء مذهلة وستعمل هذه الأشياء المدهشة على تحسين الأمور هنا على الأرض".

وأضاف "كريس جايجر" كبير المهندسين بشركته الفضائية بلو أوريجين: 'المركبات جاهزة للطيران، لا توجد مشكلات هندسية أو فنية".

فيما أشار بيزوس وهو أغنى رجل في العالم ، أن الهدف الحقيقي هو إنشاء صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام لنقل الناس إلى الفضاء كثيرًا.