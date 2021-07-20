رامز جلال يهنئ جمهوره بـ عيد الأضحى .. شاهد

هنا الفنان رامز جلال جمهوره بـ عيد الأضحى ، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وعلق رامز جلال “ كل سنة واحنا كلنا طيبين وعيد أضحي مبارك، ودايما متجمعين بصحه وسعادة وفرحه وربنا مايحرمني منكم جميعا ” .

و احتفل الفنان رامز جلال بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.

وكتب رامز عبر حسابة بإنستجرام قائلا " ‬‏أهلاوي انا وحب الاهلي غارز في قلبي كما المتاريس الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور #الاهلي ... الحمد لله

#رامز_جلال

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس

