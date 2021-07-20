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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. ميسي برفقة زوجته وأولاده أثناء قضاء إجازته الصيفية

ميسى واسرته
ميسى واسرته

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادى برشلونة الإسباني ، عدة صور أثناء قضاء إجازته الصيفية وذلك عبر حسابة الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى  “ فيسبوك ”.

 

وظهر ميسي فى الصور برفقة زوجته و أولاده اثناء قضاء اجازته الصيفية ، بعد انتهاء بطولة كوبا اميريكا التى فاز بها منتخب الارجنتين .

 

ويذكر ان قال النجم الأرجنتيني المعتزل، ماريو كيمبس، الفائز بكأس العالم 1978 مع منتخب التانجو، إن ميسي لن يصبح أبدًا مثل دييجو مارادونا، ومن الصعب للغاية أن يتفوق عليه.

وأضاف كيمبس، في تصريحات أوردتها صحيفة "أس" الإسبانية، أنه لا يجب مقارنة ميسي بمارادونا، فهو لم يفز حتى الآن بكأس العالم، وحتى لو فاز بأربع بطولات كأس عالم على التوالي، فمن الصعب للغاية أن يتفوق على مارادونا.


وتابع كيمبس: "بغض النظر عن عدد الألقاب التي فاز بها ميسي أو ما سيفوز به، لا يمكن مقارنته بما فعله دييجو".

وحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقب كوبا أمريكا 2021، بعد خسارة أربع نهائيات مع الألبيسيليستي، منها 3 نهائيات لكوبا أمريكا (2007 و2015 و2016) ونهائي لكأس العالم (2014).

وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب في البطولة، وأفضل هداف برصيد 4 أهداف، إضافة لصناعته 5 أهداف أخرى، واختتم المشهد بحمله كأس البطولة عن جدارة واستحقاق بصفته قائد المنتخب الأبيض والسماوي. 

ليونيل ميسي كأس العالم مارادونا ميسي

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