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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

محافظ المنيا يستقبل عددا من القساوسة والمطارنة

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل وفد من القساوسة والمطارنة

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفداً كنسيا ضم مطرانية ملوي، وديرمواس، ومجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.

حيث هنأ الوفد المحافظ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، وان يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها وان يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتعاون أبنائها المخلصين.

أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للاباء المطارنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات السيد ، رئيس الجمهورية.

وجه الوفد الشكر والتقدير، لمحافظ المنيا، وكافة القيادات التنفيذية القائمين على العمل وتحقيق الإنجازات على ارض محافظة المنيا، مؤكدين ان المرحلة التي تمر بها البلاد، تلزم تواجد روح الحب والسلام.

واكد محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على ارض الواقع، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة .


ضم الوفد الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، الانبا ديمتريوس اسقف مطرانية ملوي، القس اندراوس اسعد، الانبا اغابيوس اسقف مطرانية ديرمواس، القس متي عبد الملاك، القس عصام عطيه رئيس المجمع الإنجيلي بالمنيا، القس امير صادق ،القس كمال رشدي، القس نبيل صموئيل، القس ميشيل فؤاد، القس نبيل ثابت، القس صفا وليم، القس جوزيف وليم، القس اسحق النميري، القس عبد السيد يونان، القس فيليب عبيد الله، القس سمير رشدي
 

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