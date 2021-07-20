الموت يفجع الإعلامي يعقوب السعدي رئيس قناة أبو ظبي الرياضية

أعلن الإعلامي يعقوب السعدي رئيس قناة أبوظبي الرياضية، وفاة والده صباح اليوم، الثلاثاء.

ويعد الإعلامي يعقوب السعدي من أكثر الإعلاميين العرب الذين يهتمون بالكرة المصرية، خاصة الزمالك والأهلي.

وعندما انطلقت قناة النادي الأهلي بعد تطويرها، ظهر الإعلامي يعقوب السعدي عبر القناة فى ثوبها الجديد، حيث أدار حوارا فى افتتاحية القناة بعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ووصل رباعي الأهلي محمد الشناوي، وصلاح محسن، وحمدي فتحي، وأكرم توفيق، إلى طوكيو للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي، والمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وتوجهت رحلة لاعبي الأهلي من المغرب إلى ألمانيا، واستقروا لمدة 4 ساعات "ترانزيت" ثم توجهت الرحلة إلى طوكيو وصولا إلى معسكر منتخب مصر.

وكشف مصدر داخل معسكر منتخب مصر الأولمبي، أن شوقي غريب استقبل اللاعبين، وعقد جلسات فردية مع كل لاعب لتحديد المشاركين بشكل أساسي في المباراة الافتتاحية.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ويواجه نظيره الإسباني في مستهل مشواره الأولمبي.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - محمود الجزار - كريم العراقي - أحمد أبو الفتوح كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق -عمار حمدي - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - إمام عاشور أحمد عبد القادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي - رمضان صبحي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.