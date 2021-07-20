محافظ الشرقية يتفقد مجزر منيا القمح ويتابع أعمال ذبح الأضاحي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال ذبح الأضاحي بالمجان أمام المواطنين بمجزر منيا القمح، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

واطمأن محافظ الشرقية ومرافقوه على سير انتظام أعمال ذبح الأضاحي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية، والتزام الجزارين والمترددين على المجزر بارتداء الكمامة الواقية والقفازات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ووجه محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطري بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم وطوال إجازة عيد الأضحى المبارك لأعمال نقل المخلفات الناتجة عن أعمال الذبح بالمجزر والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة ومنعا للتلوث.

وقال الدكتور ممدوح غراب إنه تقرر فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين لاستقبال الأضاحي خلال إجازة العيد وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة على المخالفين للحفاظ على البيئة وسلامة المذبوحات من التلوث.

وشدد محافظ الشرقية على العاملين بالمجزر بحسن استقبال المواطنين والقيام بأعمال ذبح الأضاحي على الوجه الأكمل مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتقديم أفضل الخدمات للمترددين على المجزر.

وهنأ أبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل والمضي قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

على جانب آخر، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارة لمستشفى منيا القمح المركزي، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، و سعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، لتهنئة المرضى والفرق الطبية والعاملين بالمستشفى بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.

كما قام محافظ لشرقية ووكيل الوزارة بتفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتوزيع الحلوى على جميع المرضى وأفراد الجيش الأبيض والعاملين بالمستشفى، كما نقل وكيل وزارة الصحة تهنئة الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لجميع الأطقم الطبية بحلول عيد الأضحى المبارك، ودعمها الكامل لهم، وتوصيتها بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمرضى، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.