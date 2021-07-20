رغم قرار الأوقاف بمنعهم.. الأطفال يؤدون صلاة العيد فى المساجد الكبرى.. شاهد

رغم قرار وزارة الأوقاف بعدم السماح باصطحاب الأطفال لصلاة العيد، إلا أن العديد من المساجد لم تلتزم بهذا القرار.

ورصدت عدسة “صدى البلد” اصطحاب العديد من الآباء لأطفالهم أثناء صلاة العيد.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والقيادات العامة في الدولة.

وقال خطيب صلاة عيد الأضحى بمدينة العلمين الجديدة، إن نبي الله إبراهيم، لم يدخل في أي اختبار أو ابتلاء؛ إلا وحقق فيه النجاح الباهر، وشهد القرآن له بذلك.

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