عاجل
استغرقت 4 ساعات..استخراج مسمار سيارة نقل من جمجمة مريض بمستشفي أبو خليفة الطواريء 3 صواريخ.. التفاصيل الكاملة للهجوم على القصر الرئاسي في أفغانستان خلال صلاة عيد الأضحى سنقف دائما بجانب الأردن .. قراءة في زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة عروض المسرح في العيد .. الصندوق على "الطليعة" ونجوم من خشب في "العرائس" المتعافون من الإدمان يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك.. المشاركة في ذبح خروف الأضحية وابتكار وتنفيذ مجسم الكعبة الشريفة أبرز النشاطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عروض المسرح في العيد .. الصندوق على "الطليعة" ونجوم من خشب في "العرائس"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقدم فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض "الصندوق" عن قصة أحلام الدمي لطه سادات ثان أيام العيد، تأليف وأشعار محمد زناتي، من إخراج رضا حسنين.

يبدأ العرض في تمام التاسعة مساء، وتفتتح الفرقة أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد "سيدة الفجر" من تأليف الكاتب الإسباني اليخاندرو كاسونا، وإخراج أسامة  رؤوف، في تمام السابعة والنصف مساء .

غدا.. انطلاق الموسم الثاني من مسرحية «ألمظ وسي عبده»

أشهر أغاني العيد .. يا "ليلة العيد" استلهمت من بائع متجول


أما فرقة مسرح الشباب، فتستقبل جمهور عيد الأضحى بعرض "أفراح القبة" عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وتقدم الفرقة أيضا عرض Dogs فكرة وإخراج كمال عطية، على مسرح السلام بشارع صر العيني في تمام الثامنة مساء .

نجوم  من خشب على مسرح القاهرة للعرائس


وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي الجديد "نجوم  من خشب" تأليف حمدي عطية، وإخراج سيد رستم، في تمام السادسة والنصف على مسرح القاهرة للعرائس، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد "عفركوش" تأليف عيسى جمال، وإخراج عادل الكومي، في تمام السادسة و النصف على مسرح متروبول بالعتبة.

تقدم فرقة المسرح القومي عرض "ليلتكم سعيدة" عن قصة "مطربة الكورس" لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال، على المسرح القومي في تمام الثامنة مساء ثان أيام عيد الأضحى.

أفراح القبة مسرح السلام عيد الأضحى نجيب محفوظ المسرح القومي محمد يوسف خالد جلال

موضوعات متعلقة

غدا.. انطلاق الموسم الثاني من مسرحية «ألمظ وسي عبده»

أشهر أغاني العيد .. يا "ليلة العيد" استلهمت من بائع متجول

أخبار الفن .. حلا شيحة ترد على والدها : أنا مش مخطوفة .. وجوزي بيحبني .. وأحمد حلمي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

ذكرى وفاة أبو الفتوح عمارة.. اشتهر بـ أبو القمصان وشقيقته فنانة شهيرة

مسرحية الصندوق على مسرح الطليعة ثان أيام العيد

بشرى: أفلام مختلفة وضيوف جدد للدورة الخامسة من الجونة السينمائي

خاص.. مدير التصوير أحمد المرسي يكشف عن صعوبات فيلم العارف

بعد تصدرها التريند.. موعد عرض مسلسل الحرامي 2 لـ رانيا يوسف

ترشيحاتنا

طب بيطري بدر تقدم 14 نصيحة مهمة لتجنب أضرار اللحوم بعيد الأضحى

اقبال على "السيد قشطة" بحديقة حيوان الفيوم خلال أول أيام العيد ..شاهد

الصين وكسر الهيمنة الأمريكية في المنطقة؟ ..وانغ يي يزور دمشق والقاهرة والجزائر

حملة إعلانية.. مفأجاة في قصة الشاب الإسباني الذي يعيش في عام 2027

الخبراء يجيبون.. أسباب تلف مضخة الوقود

شاومي تعلن الموعد الرسمي لهاتفها الخارق Poco X3 GT.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

بشرى سارة لـ الأهلي والوداد والترجي فى نسخة دوري أبطال أفريقيا القادمة

القوات المسلحة : ثورة ٢٣ يوليو أعادت لمصر عزتها وكرامتها

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك يخطفون الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ