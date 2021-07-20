القوات المسلحة : ثورة ٢٣ يوليو أعادت لمصر عزتها وكرامتها

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2021.

وجاء في نص البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة تمر علينا ذكرى عظيمة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التى حمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصرعزتها وكرامتها ومع تهنئتى لسيادتكم بهذه الذكرى الوطنية الخالدة فإننى أدعو الله أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة وعلى وطننا المفدى بكل الخير واليمن والبركات".

وتابع: “كما أرسل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة البواسل مؤكدين وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة حراساً أمناء على الوطن محافظين على مبادئ وقيم العسكرية المصرية العريقة لتظل مصر بقيادتكم حصناً منيعاً ووطناً اٌمناً مستقراً لأبنائه، وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير”.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2021.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.