احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.





وكثفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة.

وتأتي هذه الخدمات الجليلة بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسيل وتعقيم جبلي الصفا والمروة، استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الكريم بعد عودتهم من المشاعر المقدسة.

وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، من خلال ٢٥ من القوى العاملة، الذين يقومون بعمليات الغسيل والتعقيم، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة، أوضح ذلك وكيل إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عبدالله عسيري والذي أشار إلى أنه يتم تطهير جبلي الصفا والمروة بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام.

وتقوم بذلك فرقة متخصصة في العناصر والأدوات المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة، وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.

وبين عسيري أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

وفي سياق متصل، تفقد وزير الحج والعمرة السعودي المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ورئيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، مخيمات الحجاج ، ضمن الجولات الميدانية اليومية للاستماع لملحوظات ضيوف الرحمن والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من منطلق إشراف الوزارة و الهيئة.

وجرى - خلال الجولة التفقدية - الوقوف على الملحوظات الواردة لمركز الشكاوى والبلاغات واتخاذ قرارات فورية تضمن معالجة أي قصور في تقديم الخدمة وإحالة الكيانات المقصرة إلى الجهات الرقابية ولجان النظر.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تلك الجولات التفقدية بدأت منذ استقبال طلائع الحجاج حتى وصولهم لمشعر منى، وستستمر حتى نهاية موسم الحج، وأسفرت تلك الجولات الرقابية الميدانية عن رصد بعض الملحوظات، وتحديد الكيانات المتسببة فيها، وتكليف الجهة المختصة بمعالجتها بشكل عاجل وطارئ، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى درجات الرضا.

وأكدت الوزارة أن تلك الجولات تأتي ضمن جهود القائمين في وزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة على متابعة منظومة مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن وجاهزية المشاعر والبنى التحتية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير تقديم الخدمات في مختلف مراحل موسم الحج.

تطييب وتبخير المسجد الحرام

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