عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

تطييب وتبخير المسجد
تطييب وتبخير المسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.



وكثفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة.

 

وتأتي هذه الخدمات الجليلة بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

بالحلوى والقهوة..المسجد الحرام يستقبل ضيوف الرحمن

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة فى المسجد الحرام .. شاهد

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسيل وتعقيم جبلي الصفا والمروة، استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الكريم بعد عودتهم من المشاعر المقدسة.

 

وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، من خلال ٢٥ من القوى العاملة، الذين يقومون بعمليات الغسيل والتعقيم، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة، أوضح ذلك وكيل إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عبدالله عسيري والذي أشار إلى أنه يتم تطهير جبلي الصفا والمروة بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام.

 

وتقوم بذلك فرقة متخصصة في العناصر والأدوات المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة، وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.

 

وبين عسيري أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

 

وفي سياق متصل، تفقد وزير الحج والعمرة السعودي المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ورئيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، مخيمات الحجاج ، ضمن الجولات الميدانية اليومية للاستماع لملحوظات ضيوف الرحمن والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من منطلق إشراف الوزارة و الهيئة.

 

وجرى - خلال الجولة التفقدية - الوقوف على الملحوظات الواردة لمركز الشكاوى والبلاغات واتخاذ قرارات فورية تضمن معالجة أي قصور في تقديم الخدمة وإحالة الكيانات المقصرة إلى الجهات الرقابية ولجان النظر.

 

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تلك الجولات التفقدية بدأت منذ استقبال طلائع الحجاج حتى وصولهم لمشعر منى، وستستمر حتى نهاية موسم الحج، وأسفرت تلك الجولات الرقابية الميدانية عن رصد بعض الملحوظات، وتحديد الكيانات المتسببة فيها، وتكليف الجهة المختصة بمعالجتها بشكل عاجل وطارئ، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى درجات الرضا.

 

وأكدت الوزارة أن تلك الجولات تأتي ضمن جهود القائمين في وزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة على متابعة منظومة مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن وجاهزية المشاعر والبنى التحتية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير تقديم الخدمات في مختلف مراحل موسم الحج.

تطييب وتبخير المسجد الحرام

665c0bab5036b584fe585ac98b4696ec_XL
665c0bab5036b584fe585ac98b4696ec_XL
photo6032679943084815912
photo6032679943084815912
photo6032679943084815913
photo6032679943084815913
photo6032679943084815915
photo6032679943084815915
المسجد الحرام المسجد النبوي السعودية الحج عيد الأضحى

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من الحرم المكي والنبوي

الصحة: تسجيل 1003 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة

مع اقتراب العشر الأواخر.. قرار سعودي عاجل بشأن المسجد الحرام

وزير التجارة الماليزي يشارك في إزالة الأمطار بالحرم المكي .. شاهد

بث مباشر .. صلاة العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام والنبوي

يوميا.. توزيع 38 ألف لتر ماء زمزم ساعة الإفطار بـ المسجد الحرام

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجدين الحرام والنبوي

ترشيحاتنا

طب بيطري بدر تقدم 14 نصيحة مهمة لتجنب أضرار اللحوم بعيد الأضحى

اقبال على "السيد قشطة" بحديقة حيوان الفيوم خلال أول أيام العيد ..شاهد

الصين وكسر الهيمنة الأمريكية في المنطقة؟ ..وانغ يي يزور دمشق والقاهرة والجزائر

حملة إعلانية.. مفأجاة في قصة الشاب الإسباني الذي يعيش في عام 2027

الخبراء يجيبون.. أسباب تلف مضخة الوقود

شاومي تعلن الموعد الرسمي لهاتفها الخارق Poco X3 GT.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أحمد شيبة يعلن وفاة ابن شقيقته

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

بشرى سارة لـ الأهلي والوداد والترجي فى نسخة دوري أبطال أفريقيا القادمة

القوات المسلحة : ثورة ٢٣ يوليو أعادت لمصر عزتها وكرامتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك يخطفون الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ