عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رخصة القيادة والفيش.. 5 جنيهات رسوما على 13 خدمة لتمويل صندوق الشهداء

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت تعديلات  قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، الذي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، فرض ضريبة مقدارها خمسة جنيهات على عدد من الخدمات أبرزها رخصة القيادة وتأشيرات إقامة الأجانب.

 

txt

قداسة البابا يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى

txt

هل يمكن إصابتك بمتغيرين كورونا في آن واحد؟.. دراسة تجيب

 

 قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 نص في مادته السادسة على فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية :

رخصة السلاح

رخصة القيادة بأنواعها

رخصة تيسير المركبات بجميع أنواعها

استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية

التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية

تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها

طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية

تأشيرات الإقامة للأجانب

تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها

كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية

عقود المقاولات والتوريدات الحكومية

ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها

طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة

وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.


ويأتي قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 نفاذا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

والعمل أيضا على توفير فرص العمل لهم، استشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، صدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ليحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، وعوناً لهم على مجابهة صعاب المستقبل.

مصر مجلس النواب وزير المالية فرض ضريبة صندوق تكريم شهداء رخصة القيادة تأشيرات إقامة الأجانب

ترشيحاتنا

طب بيطري بدر تقدم 14 نصيحة مهمة لتجنب أضرار اللحوم بعيد الأضحى

اقبال على "السيد قشطة" بحديقة حيوان الفيوم خلال أول أيام العيد ..شاهد

الصين وكسر الهيمنة الأمريكية في المنطقة؟ ..وانغ يي يزور دمشق والقاهرة والجزائر

حملة إعلانية.. مفأجاة في قصة الشاب الإسباني الذي يعيش في عام 2027

الخبراء يجيبون.. أسباب تلف مضخة الوقود

شاومي تعلن الموعد الرسمي لهاتفها الخارق Poco X3 GT.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أحمد شيبة يعلن وفاة ابن شقيقته

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

بشرى سارة لـ الأهلي والوداد والترجي فى نسخة دوري أبطال أفريقيا القادمة

القوات المسلحة : ثورة ٢٣ يوليو أعادت لمصر عزتها وكرامتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك يخطفون الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ