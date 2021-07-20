رخصة القيادة والفيش.. 5 جنيهات رسوما على 13 خدمة لتمويل صندوق الشهداء

تضمنت تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، الذي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، فرض ضريبة مقدارها خمسة جنيهات على عدد من الخدمات أبرزها رخصة القيادة وتأشيرات إقامة الأجانب.

قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 نص في مادته السادسة على فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية :

رخصة السلاح

رخصة القيادة بأنواعها

رخصة تيسير المركبات بجميع أنواعها

استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية

التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية

تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها

طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية

تأشيرات الإقامة للأجانب

تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها

كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية

عقود المقاولات والتوريدات الحكومية

ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها

طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة

وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.



ويأتي قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 نفاذا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

والعمل أيضا على توفير فرص العمل لهم، استشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، صدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ليحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، وعوناً لهم على مجابهة صعاب المستقبل.