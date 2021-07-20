ضبط تشكيل عصابي غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي، قام بغسل نحو 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في المواد المخدرة.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.



وقدرت ممتلكات أفراد التشكيل العصابي بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.