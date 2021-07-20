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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال أول أيام العيد.. أسعار الذهب تستقر بمصر

ذهب
ذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا  والمحددة في أول أيام عيد الأضحي المبارك بختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20-7-2021، علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة بمحلات الصاغة.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة حيث تراوح بين 903 حتي 905 جنيها كأعلي سعر، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب ما بين 677 و 679 جنيها .

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وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب ما بين 790 و 792 جنيها كأعلي سعر، وأخيرا بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 527 و 528 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه.
سعر الذهب في مصر بالمصنعية 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

فيما استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء “ أول أيام عيد الأضحى المبارك”، الموافق 20-7-2021، على مستوى البنوك العاملة بمصر.


وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، ووصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي AIB".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، الأمارات دبي الوطني"، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " ابوظبي الاول، التجاري وفا إيجيبت، الأهلي اليوناني، العربي، الاسكندرية".


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، بلوم، HSBC، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، البركة، الأهلي المتحد، ABC، المصرف المتحد، سايب،العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".

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