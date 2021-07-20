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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمره 100 ألف عام .. شاهد | اكتشاف فك خفاش منقرض مصاص دماء

فك خفاش منقرض
فك خفاش منقرض

عرضت قناة العربية فيديو يوضح اكتشاف حفرية فك عمرها 100 ألف عام ، يعتقد أنها تنتمي إلى نوع منقرض من الخفافيش مصاصة الدماء .

 

أضاف الفيديو أن الخفافيش مصاصة الدماء سكنت أمريكا الوسطي والجنوبية ، لافتا أن الحفرية تم اكتشافها داخل كهف في الأرجنتين وتعتبر ثاني واقدم سجل لنوع عملاق منقرض من الخفافيش .

 

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قالت الصين إنها ترفض علنًا  طلب منظمة الصحة العالمية للحصول على مزيد من المعلومات والشفافية فيما يتعلق بالتحقيق في أصول جائحة COVID 19،  وفق ما ذكرت صحيفة ميركو برس.
 

وتتعرض منظمة الصحة العالمية لضغوط شديدة لإجراء تحقيق معمق في أصل الوباء ، بالنظر إلى النتائج المتواضعة لفريق المنظمة الذي أرسل إلى مقاطعة ووهان الصينية في يناير الماضي ، حيث تم الإبلاغ عن المرض لأول مرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، اعترف رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس  أدهانوم جيبريسوس أنه خلال المرحلة الأولى من التحقيق ، لم يتمكن فريق الخبراء الدوليين المستقلين من الوصول إلى البيانات الأولية لتفشي المرض ، كما أن الاشتباه في حدوث تسرب معملي للفيروس في الصين ليس أمرًا مستبعدًا.

لذلك دعا تيدروس بكين إلى التحلي بالشفافية والانفتاح والتعاون في المرحلة الثانية من التحقيق ، للقضاء نهائيًا على فرضية التسرب في المختبر.

ومع ذلك ، أشارت بكين إلى أنها سمحت بالفعل مرة "بالوصول إلى البيانات الأصلية التي تحتاج إلى اهتمام خاص" ، على الرغم من الاعتراف بأن بعض المعلومات "تنطوي على الخصوصية وغير مكتملة".

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان نظرية تسرب الفيروسي لوباء كورونا  من معمل علم الفيروسات في ووهان بالصين في عام 2019.
 

حفرية الخفافيش مصاصة الدماء الدماء الأرجنتين أمريكا امريكا الوسطى

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