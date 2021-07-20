حدث فى قنا خلال ٢٤ ساعة..المحافظ يؤدى صلاة العيد في قرية أبوحزام للمرة الأولى.. يحضر خطبة فتاة بدار أيتام في نجع حمادي

حدث فى قنا خلال ٢٤ ساعة..المحافظ يؤدى صلاة العيد في قرية أبوحزام للمرة الأولى.. يحضر خطبة فتاة بدار أيتام فى نجع حمادي



شهدت محافظة قنا على مدار الـ ٢٤ ساعة الماضية، جولات مكثفة لمحافظ قنا، بدأت بأداء صلاة العيد خارج نطاق عاصمة المحافظة، وهو أمر على غير المعتاد، إضافة لزيارة ملاجىء أيتام و مستشفيات، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

للمرة الأولى .. محافظ قنا يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بقرية أبو حزام

بدأت أحداث اليوم ، بأداء اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمن السعيدية بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادى ، و المشهورة إعلاميا بأنها من قري الدم والنار بسبب انتشار ظاهرة الثأر بها.



ووجه محافظ قنا ، التهنئة لجموع الشعب المصري عامة وأبناء المحافظة بصفة خاصة ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن و الإستقرار والتقدم في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

و حرص محافظ قنا، على تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أهالى القرية، وسط سعادة غامرة منهم بتواجد المحافظ بينهم، متمنياً من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع ، مناشداً إياهم بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

كما استمع محافظ قنا ، إلى مطالب عدد من المواطنين بتطوير القرية وتحسين مستوى الخدمات بها، ووعدهم بدراستها ومدى امكانية تنفيذها في أقرب وقت.

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لعائلة العوامر فى ضحايا حادث ثأر أبوحزام

كما قدم اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، واجب العزاء لعائلة العوامر بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى ، فى ضحايا الحادث الثأرى مطلع يونيو الماضى، والذى راح ضحيته ١١ قتيل و ٦ مصابين.



وتقدم محافظ قنا ، و مرافقيه بخالص العزاء والمواساة لكبار العائلة وأسر المتوفيين ، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ، و أن يلهم ذويهم الصبر و السلوان ، متمنيين أن يحفظ الله القرية و أهلها من كل سوء.

ودعا محافظ قنا ، كبار العائلات بالقرية والعقلاء وذوى الرأى الرشيد إلى تبنى فكرة المبادارات الإجتماعية لنبذ العنف والخلافات ، و تعزيز أواصر الود والترابط بين العائلات و بعضها البعض، لتحقيق السلام الإجتماعى حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية العمل بخطوات جادة نحو تطوير وتنمية القرية و تحسين مستوى الخدمات بها.



محافظ قنا يشهد خطوبة فتاة يتيمة بدار الرحمة الإسلامية بمدينة نجع حمادى

شهد اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، عقب صلاة العيد، خطوبة إحدى الفتيات اليتيمات بدار الرحمة الإسلامية بمدينة نجع حمادى، خلال زيارته للدار لتهنئة الفتيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم محافظ قنا ، التهنئة لفتيات الدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما قدم التهنئة للشاب و الفتاة على إتمام خطوبتهما ، داعياً الله أن يتمم زواجهما على خير و أن يجعله زواجا مباركا.

و اختتم محافظ قنا، زيارته للدار بتسليم الهدايا العينية للفتيات لإدخال البهجة والسرور عليهن ، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتحفيزية وإلتقاط الصور التذكارية معهن ، و التعرف على احتياجاتهن ووعدهن بتلبيتها ، مؤكداً حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم لهن.

كما توجه محافظ قنا ، إلى جمعية الشباب القبطى لرعاية الأيتام بمدينة نجع حمادى، حيث هنأ الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، و قدم لهم الهدايا العينية و التقط معهم الصور التذكارية موجها القائمين على إدارة الجمعية ببذل قصارى جهدهم لإسعادهم ، و العمل على تخفيف الأعباء عليهم ، وتلبية احتياجاتهم معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، متمنياً لهم التوفيق وقضاء عيد سعيد .



محافظ قنا يزور الأسر المتضررة من انهيار منزل بقرية فاو قبلى ويقدم واجب العزاء لأسرة الطفل المتوفي

وتوجه محافظ قنا ، إلى نجع المعيصرة بقرية فاو قبلى لزيارة الأسر المتضررة من انهيار أحد المنازل بالقرية خلال الأسبوع الماضى ونتج عنه وفاة طفل، وإصابة عدد من أفراد الأسرة.



أشار محافظ قنا ، إلى أن المنزل المنهار يتكون من ٣ طوابق، وأدى إلى تضرر ٤ أسر، حيث ألتقى بممثلى الأسر المتضررة ، وسلمهم تعويضات مادية عاجلة، موضحاً أن الأجهزة المعنية تعمل حاليا على إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات المناسبة لكل أسرة متضررة لإعانتها على مواجهة هذه الظروف الطارئة.

ووجه محافظ قنا ، المسئولين بسرعة رفع الأنقاض، و عمل بحث اجتماعى لتلك الأسر لمعرفة مدى أحقيتهم فى الدخول ضمن مبادرة سكن كريم التى يتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى، لإعادة إعمار منازلهم المضررة، كما وجه بتوفير سكن مؤقت لتلك الأسر لحين بناء منازلهم والعودة إليها مرة أخرى.

توفيا أثناء العمل..محافظ قنا يشارك أسرتىّ مصور وعامل نظافة فرحتهم بعيد الأضحي المبارك



و زار اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، أسرتي المصور أحمد حامد الرشيدي ، مصور المحافظة، بمنزلهم الكائن بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا، و عامل النظافة حموده أحمد على، عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا ، وذلك لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أوضح محافظ قنا ، أن المصور و العامل، توفيا أثناء تأدية عملهما، مؤكداً أن زيارة أسرتيهما فى مثل هذه المناسبات ومشاركتهم فرحة العيد هى أقل ما يمكن أن يقدمه لهما، تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهما بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا.

و خلال زيارته لأسرة الشهيد أحمد الرشيدى، تفقد معرض للصور تمثل الطبيعة و الحرف اليدوية و الحياة اليومية و جميعها من تصوير المصور الراحل، حيث أشاد المحافظ بجودة الصور ودورها فى إبراز التراث القنائى و الطبيعة القنائية الخلابة، و عقب ذلك إلتقى بأفراد الأسرتين و هنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا العينية.



وتبادل محافظ قنا ، الحديث مع أفراد أسرتىّ الشهيدين، مؤكداً لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع و أنه لن يتأخر عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم ، من منطلق واجبنا نحو رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم فى هذه المناسبات كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التى كان يقدمها رب الأسرة.



محافظ قنا يزور دار مسنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك

قدم محافظ قنا ، التهنئة بعيد الأضحى المبارك ، للمسنين بدار الهنا بمنطقة المساكن بمدينة قنا ، حيث إلتقى بالحاجة ليلى إحدى نزلاء الدار وقدم لها التهنئة ، كما إلتقى بعدد من المسنين المقيمين بالدار.



أكد محافظ قنا ، خلال الزيارة أن مديرية التضامن الإجتماعى قامت بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المعيشية الأساسية للحاجة ليلى بناءاً على طلبها، مشيرا إلي إن المحافظة حريصة على تلبية جميع احتياجات نزلاء الدار ،وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ومن جانبها قدمت الحاجة ليلى، شكرها لمحافظ قنا لإهتمامه بحالتها وزيارته لها فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ، داعيةً الله أن يكافئه على مثل هذه الأعمال الإنسانية ورعايته للحالات الأكثر احتياجا بالمحافظة .

يُذكر أن الحاجة ليلى كانت تفترش الرصيف مع إبنها أمام مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، و فور علم محافظ قنا بحالتها وجه المسئولين برعايتها وتقديم يد العون لها وبالفعل تم إيداعها بدار الهنا لرعاية المسنين ، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لإبنها بوحدة مرور قفط .