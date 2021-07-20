تظاهرات وقتلى.. إيران تشتعل بسبب المياه وسط هتاف "الموت لـ خامنئي" |فيديو

وصلت التظاهرات ضد شح المياه وسوء الإدارة في محافظة خوزستان في إيران إلى مدينة إيذه، وفي الوقت نفسه اعتقل عدد من النشطاء المدنيين في طهان إثر مسيرة احتجاجاية دعماً لمتظاهري خوزستان.

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية بنسختها بالفارسية، تُظهر مقاطع فيديو من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المحلية متظاهرين في إيذه ، شرق خوزستان، يقاومون قوات الأمن ويهتفون "الموت لخامنئي".

وتظهر مقاطع فيديو وتغريدات من إيذه قيام قوات الأمن بإلقاء الغاز المسيل للدموع واعتقال عدد من المتظاهرين.

وتشهد مدن خوزستان جنوب إيران ذات الغالبية العربية لليوم الخامس على التوالي احتجاجات شعبية سلمية مناهضة للنظام بسبب أزمة المياه.

وقالت صحيفة "عصر إيران" الإلكترونية الحكومية في تقرير لها نقلاً عن مصادر مطلعة إن "شبكة الانترنت المقدمة من قبل الشركات عبر خطوط الهاتف الأرضية (Adsl) وكذلك شبكة الانترنت عبر الهواتف المحمولة انقطعت بشكل كامل عن مناطق واسعة من محافظة خوزستان".

ولقي حتى الآن أربعة محتجين مصرعهم على مدى الأيام الماضية إلى جانب الاعتقالات. ونقلت وكالة أنباء "هرانا" عن مصادر محلية قولها إنه تم التعرف على 18 معتقلاً حتى الآن.

وترجع ندرة المياه في إيران إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، جزئيًا إلى بعض العوامل المتعلقة بالطقس، بما في ذلك الانخفاض الحاد في هطول الأمطار الذي انخفض بنسبة تزيد على 40٪ عن مستويات العام الماضي في الأشهر الأخيرة.

كما أدى الجفاف إلى خفض المياه المستخدمة في الطاقة الكهرومائية في السدود الإيرانية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الأسابيع الأخيرة.

ووفق خبراء فإن عقودًا من سوء إدارة الحكومة الإيرانية ساهمت أيضًا في الجفاف. واتهموا السلطات بعدم النظر بشكل كامل في إقامة وبناء السدود وتحويل المياه من الأنهار والأراضي الرطبة في خوزستان إلى الأراضي الصناعية في المناطق المجاورة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الثلاثاء، مجموعة من سكان طهران يهتفون "الموت للجمهورية الإسلامية (الخمينية)" و "الموت لولاية الفقيه" في محطة مترو الصادقية (أريا شهر) أثناء انتظارهم مترو الأنفاق.

من ناحية أخرى، قال زوج الناشطة المعتلقة نرجس محمدي، تقي رحماني ، إن نرجس محمدي اعتقلت في طهران اليوم مع عدد من النشطاء المدنيين والعماليين.

وقالت نرجس محمدي في مقطع فيديو ، الثلاثاء، إنها نظمت مع نحو 30 ناشطا وصحفيا وسجينا سياسيا سابقا وأمهات ثكلى مسيرة احتجاجية أمام وزارة الدفاع لدعم أهالي خوزستان، والتي تم قمعها بعنف من قبل مسؤولي الأمن.

في الأيام الأخيرة، تظاهر الناس في مدن الأحواز وسوسنجرد ودزفول وشوش وكرخة وشادجان وغيرها في الشوارع. وفي الأحواز، هتف عدد كبير من المتظاهرين في الشوارع باللغة العربية "بالروح بالدم نفديك يا أحواز".

وانتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في رسالة عبر فيها عن تضامنه مع المحتجين في خوزستان، إجراءات الحكومة الأمنية وأساليب التعامل مع الاحتجاجات. في الوقت نفسه، انتقد الرئيس الأسبق محمد خاتمي مقتل عدد من المواطنين في الاحتجاجات الأخيرة.

وفي رد فعله الأخير على الاحتجاجات، قال نجاد، مشيرًا إلى دور "عصابة أمنية فاسدة"، إن أهالي خوزستان رفعوا أصواتهم بالحق:"لسوء الحظ، في بلدنا، وتحت تأثير عصابة أمنية فاسدة، يتم التعامل مع كل نوع من مطالب الشعب وكل احتجاج سلمي للشعب".

لكن إلقاء نظرة على الصحف صباح اليوم في طهران يظهر أنه لا توجد أخبار عن احتجاجات خوزستان ، وإذا كان هناك انتقاد للجفاف ونقص المياه.