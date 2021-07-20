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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب بحرية طاحنة تقترب بين إيران وإسرائيل.. ودول عربية تدفع الثمن

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

تقترب الحرب البحرية بـ البحر المتوسط بين إيران وإسرائيل، على ما يبدو من لبنان التي أصبحت أشبه بمستودع بارود على وشك الانفجار. وتسببت تغريدة إيرانية وأخرى إسرائيلية في عاصفة بمياه البحر المتوسط المضطربة بالفعل.

 

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ووفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فقد كتبت السفارة الإيرانية في لبنان، في 26 يونيو، تغريدة غامضة ومرفق معها صورة لسفينة إيرانية، وقالت إن طهران لا تحتاج إلى موافقة أمريكا على إرسال الوقود إلى لبنان، ملمحة إلى أن السفينة تحمل وقودا ومتجهة إلى لبنان.

لكن خوفا من العقوبات الأمريكية، سرعان ما نفت وزارة الطاقة اللبنانية أن تكون قد طلبت استيراد الوقود الإيراني، لكن ليس قبل انتشار التكهنات بأن ناقلة إيرانية في طريقها لمرفأ بيروت.

وغردت "إنتلي نيوز"، وهي مدونة متخصصة بشؤون الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية، في 6 يوليو، بأن إيران أرسلت السفينة "أرمان 114"، وهي سفينة ترفع علم إيران وتحمل الخام الإيراني إلى لبنان.

وجاء بالتغريدة أن "حزب الله يجري عملية لوجستية لتهريب الوقود الإيراني إلى لبنان". وقبل أيام قليلة على ذلك، تعهد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، باستيراد الوقود من إيران كي يظهر بمظهر منقذ البلاد التي تعاني من نقص مدمر في السلع الأساسية.

وتتجه الأزمة في لبنان إلى المجهول في ظل انسداد سياسي بعد أن اعتذر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة.

وبدا أن التغريدتين معا ترجحان اتساع الحرب بين إسرائيل وإيران والتي كانت تجري حتى الآن في الظل. وعلى مدار سنوات، انخرطت إيران وإسرائيل في هجمات متبادلة على سفن بعضهما البعض في البحر المتوسط.

وركز الصراع في الغالب على ناقلات النفط الإيرانية المتجهة إلى سوريا المتعطشة للنفط، ويبدو الآن أن القتال ينتشر ليشمل لبنان الذي يبدو بشكل متزايد أنه على حافة انهيار اقتصادي.

ورست "أرمان 114" أخيرا بميناء بانياس في سوريا في 13 يونيو. وقال موقع "تانكر تراكرز"، المتخصص في تتبع شحنات خام النفط، إنه كان يتعقب السفينة إلى جانب اثنين أخريين يحملون الخام الإيراني، وأكد أن بانياس هو وجهتهم النهائية وليس بيروت.

وتم تفادي مخاوف التصعيد بين إسرائيل وإيران، لكن استراتيجية إسرائيل لاستهداف ناقلات النفط الإيرانية لا زالت نشطة للغاية، كما لم يخفت عزم إيران على الرد ومهاجمة السفن التجارية الإسرائيلية أو تلك المملوكة لحلفاء أمريكا.

وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اتهمت إسرائيل بشن هجمات على عدة سفن إيرانية، تحمل في الغالب وقود إلى سوريا وبعضها ينقل أسلحة لحلفاء إيران.

وهاجمت إسرائيل السفينة الإيرانية "إم في سافيز" التي كانت ترسو في البحر الأحمر، ويشتبه في أنها مستودع أسلحة عائم للحوثيين المدعومين إيرانيا في اليمن. ومن وجهة النظر الإسرائيلية، كانت قاعدة بحرية إيرانية بالبحر الأحمر تهدد سلامة الملاحة.

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