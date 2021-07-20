عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتخذ قرارا عاجلا بشأن لبنان

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ   الوطنية الخاصة بلبنان والتي كان مقررًا انتهاء أجلها مطلع أغسطس المقبل.

وقال بايدن: إن استمرار إمداد إيران حزب الله بالأسلحة يقوض سيادة لبنان ويساهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة ويشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

بايدن للملك عبد الله الثاني: واشنطن مستمرة في تعزيز التعاون مع الأردن

حزب الله يهدد بالتدخل في أزمة لبنان.. تفاصيل

ويشار إلى أن الة الطوارئ الوطنية هي حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.

ويمنح الدستور الأمريكي للرئيس حق مواجهة الحالات الطارئة بما يستدعي سرعة الحركة واتخاذ قرارات حاسمة أمام ظروف طارئة تمثل تهديدات كبرى للولايات المتحدة الأمريكية.

وأخطر بايدن الكونجرس باستمرار وضع لبنان ضمن حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة حتى مطلع أغسطس المقبل.

بايدن لبنان حالة الطوارئ الكونجرس حزب الله ايران

ترشيحاتنا

"الصحة السعودية": لا وفيات بين صفوف ضيوف الرحمن

بايدن يتخذ قرارا عاجلا بشأن لبنان

حكم صيام أيام التشريق .. المفتي السابق يجيب

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

الصومال.. ضربة جوية أمريكية تستهدف حركة الشباب وقيادات بتنظيم القاعدة

كواليس مران الأهلي الرئيسي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري وصدمة الشحات ..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

حوادث العيد.. مصرع أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ