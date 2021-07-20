بايدن يتخذ قرارا عاجلا بشأن لبنان

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان والتي كان مقررًا انتهاء أجلها مطلع أغسطس المقبل.

وقال بايدن: إن استمرار إمداد إيران حزب الله بالأسلحة يقوض سيادة لبنان ويساهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة ويشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويشار إلى أن الة الطوارئ الوطنية هي حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.

ويمنح الدستور الأمريكي للرئيس حق مواجهة الحالات الطارئة بما يستدعي سرعة الحركة واتخاذ قرارات حاسمة أمام ظروف طارئة تمثل تهديدات كبرى للولايات المتحدة الأمريكية.

وأخطر بايدن الكونجرس باستمرار وضع لبنان ضمن حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة حتى مطلع أغسطس المقبل.