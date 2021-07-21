عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التخطيط العمراني: العلمين الجديدة تعمل لمدة 12 شهراً في العام

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قال  محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن ما يحدث من تطوير في الساحل الشمالي الغربي هو نتيجة طبيعية للعمل التخطيطي لإحداث التنمية والتطوير وإنشاء المدن الذكية .

 

وأضاف   محمود غيث  في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"  لأول مرة  يتم تنفيذ مخطط لتطوير الساحل الشمالي الغربي ".

 

وتاعب محمود غيث:"  الساحل الشمالي أفرز لنا منتجعات سياحية عمرها شهرين وهذا خلل كبير في التنمية وأول تصحيح للمسار هو إنشاء تجمعات في الساحل الشمالي حية طوال العام وهذا الأمر يحدث في مدينة العلمين الجديدة".

 

وتابع محمود غيث:" مدينة العلمين  الجديدة تعمل لمدة 12 شهراً ويتم العمل حاليا تصحيح مخطط أخفق في  تحقيق أهداف تنمية الساحل الشمالي ".

 

وأكمل محمد غيث:" البراعة الحقيقية  تكمن في إدخال  التطبيقات الحديثة في المدن الحديثة، إضافة إلى مرونة  استراتيجية إحداث التنمية والتطوير وإنشاء المدن الذكية ".


اجتماع الرئيس السيسي اليوم بالعلمين الجديدة

 

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ووزراء: الداخلية والكهرباء والاوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والاسكان والسياحة والآثار وقطاع الاعمال العام والطيران المدني.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،  ان الاجتماع تناول استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتداداً من مدينة الاسكندرية وحتي مدينة السلوم غرباً وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة، وفي مقدمة تلك المشروعات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر". 
كما يضم القطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولي، ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة الي محافظة مطروح، ومن ضمن المشروعات الاساسية ايضاً لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة ٥٠ الف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الابراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنلوجيا والاكاديمية البحرية للعلوم والممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم والمنطقة المركزية، وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي 2 مليون نسمة، وقد وجه الرئيس في هذا الاطار بضم مجتمع مدينة مارينا الي نطاق مدينة العلمين الجديدة.

كما اطلع الرئيس في هذا السياق علي تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي ومحاور الربط ما بين تلك المشروعات وكذلك مع سائر محافظات الجمهورية بما في ذلك تطوير طرق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولى الساحلي وطريق وادي النطرون العلمين

العلمين العلمين الجديدة مدينة العلمين الساحل الشمالي التخطيط العمرانى

ترشيحاتنا

خدمات تهمك| خط ساخن لشكاوى نقص الدواء.. توقعات الأرصاد لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ يجري محادثات لضم سيرجي روبيرتو من برشلونة

دراجة كهربائية هدية من لكزس عند شراء النسخة UX .. تفاصيل

أبرزها التبرعات ..10 موارد يتكون منها صندوق حماية البيئة

فضل يوم القر .. وسبب تسميته بذلك وحكم صيامه

سفير روسيا بالولايات المتحدة: واشنطن تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

بعد دخولها في غيبوبة.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ