التخطيط العمراني: العلمين الجديدة تعمل لمدة 12 شهراً في العام

قال محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن ما يحدث من تطوير في الساحل الشمالي الغربي هو نتيجة طبيعية للعمل التخطيطي لإحداث التنمية والتطوير وإنشاء المدن الذكية .

وأضاف محمود غيث في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" لأول مرة يتم تنفيذ مخطط لتطوير الساحل الشمالي الغربي ".

وتاعب محمود غيث:" الساحل الشمالي أفرز لنا منتجعات سياحية عمرها شهرين وهذا خلل كبير في التنمية وأول تصحيح للمسار هو إنشاء تجمعات في الساحل الشمالي حية طوال العام وهذا الأمر يحدث في مدينة العلمين الجديدة".

وتابع محمود غيث:" مدينة العلمين الجديدة تعمل لمدة 12 شهراً ويتم العمل حاليا تصحيح مخطط أخفق في تحقيق أهداف تنمية الساحل الشمالي ".

وأكمل محمد غيث:" البراعة الحقيقية تكمن في إدخال التطبيقات الحديثة في المدن الحديثة، إضافة إلى مرونة استراتيجية إحداث التنمية والتطوير وإنشاء المدن الذكية ".



اجتماع الرئيس السيسي اليوم بالعلمين الجديدة

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ووزراء: الداخلية والكهرباء والاوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والاسكان والسياحة والآثار وقطاع الاعمال العام والطيران المدني.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتداداً من مدينة الاسكندرية وحتي مدينة السلوم غرباً وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة، وفي مقدمة تلك المشروعات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

كما يضم القطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولي، ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة الي محافظة مطروح، ومن ضمن المشروعات الاساسية ايضاً لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة ٥٠ الف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الابراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنلوجيا والاكاديمية البحرية للعلوم والممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم والمنطقة المركزية، وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي 2 مليون نسمة، وقد وجه الرئيس في هذا الاطار بضم مجتمع مدينة مارينا الي نطاق مدينة العلمين الجديدة.

كما اطلع الرئيس في هذا السياق علي تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي ومحاور الربط ما بين تلك المشروعات وكذلك مع سائر محافظات الجمهورية بما في ذلك تطوير طرق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولى الساحلي وطريق وادي النطرون العلمين